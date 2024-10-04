Piastri, Verstappen ile şampiyonluk mücadelesinde Norris'e "açık çek yok" uyarısında bulundu

Oscar Piastri, McLaren takımının emirlerine uymaya ve Lando Norris'in bu sezon F1 pilotlar şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya hazır, ancak ne pahasına olursa olsun değil.

İtalyan Grand Prix’si öncesinde papaya kurallarının uygulanmasının ardından, Piastri'nin pole pozisyonundaki Norris’i ilk turda geçip onunla mücadele etmesi olayları karmaşık bir hale getirdi ve McLaren’ın bu konuda sert adımlar atmasını zorunlu kıldı.

Takım patronu Andrea Stella, İtalyan GP’si sonrasında McLaren’in Norris’i destekleyeceğini doğruladı. Norris şu anda üç kez F1 şampiyonu olan Max Verstappen'e karşı sürücüler şampiyonasında 52 puan geride ve kalan altı grand prix ve üç sprint yarışı ile toplamda 180 puanlık bir mücadele söz konusu.

Monza’dan sonra Azerbaycan'da yarışı kazanarak kendisine dışarıdan bir şampiyonluk şansı veren Piastri, Norris’in bir hafta sonra Singapur’da gösterdiği üstün performansın ardından, takım arkadaşının şampiyonluk mücadelesinde en iyi pozisyonda olduğunu belirtti. Avustralyalı pilot, şampiyonluk mücadelesinde 94 puan geride.

Auto Motor und Sport'a konuşan Piastri, bir grand prix sırasında takım emirleriyle yüzleşmeye hazır olup olmadığı konusunda şunları söyledi: “Takım her iki şampiyonayı da kazanmak istiyor. Eğer bunu yapma fırsatınız varsa, elinizden kaçmasına izin veremezsiniz.”

“Eğer sadece kendimi düşünüyorsam, takımın bana karşı emir vermesinden hoşlanmam. Hiçbir sürücü bunu sevmez. Gururunuz için, pistteki en hızlı sürücü olduğunuzu göstermek istersiniz.”

“Yine de benden istenirse son yarışlarda Lando'ya yardım edeceğim. Şampiyonluğu kazanmak için daha gerçekçi bir şansı var. Ama bu açık çek değil. Ona izin vermek benim için mantıklı olmalı.”

Piastri: "Bakü takım oyununun nasıl oynandığını gösterdi"

Piastri, McLaren'in 1998'den bu yana ilk kez Takımlar Şampiyonu olma ihtimalinin gerçekçi olduğunu düşünüyor.

Verstappen’in son Barselona zaferinden bu yana geçen sekiz yarışta McLaren, Red Bull’u yakaladı ve şimdi 41 puan önde.

Piastri'ye göre, takım emirleri ancak takımı herhangi bir şekilde tehlikeye atmadığı sürece anlamlı olacak.

“Biz de Takımlar Şampiyonasını kazanmak istiyoruz ve Lando'ya yardım etmek için yarışımı feda etmek bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmayacaktır”

“Bu yüzden duruma göre karar vereceğiz.” dedi.

Norris'in Azerbaycan'da Sergio Perez'i engelleyerek kendisine nasıl yardım ettiğine değinen Piastri şunları ekledi: “Bakü, McLaren'da işleri nasıl yaptığımızı gösterdi. Eğer Lando ilk pit stoptan sonra Perez'i durdurmasaydı, kazanamayabilirdim. Zaferimde onun da payı var.”