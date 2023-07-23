Piastri: "Norris'e meydan okuyacak tempoya sahip değildim"

Pazar günkü Macaristan Grand Prix'sine dördüncü sıradan başlayan Piastri, yarışı hiç istediği gibi geçmemesine rağmen sadece bir sıra gerileyerek damalı bayrağı beşinci sırada geçti.

Yarışta neden takım arkadaşına kıyasla daha çok zorlandığı sorulduğunda Avustralyalı pilot şunları söyledi: "Nedeninden henüz %100 emin değilim, buna bakmamız gerekiyor."

"Sanırım bu kadar fazla lastik aşınması yaşadığım ilk yarışlardan biriydi. Yani öğrenmem gereken çok şey var. Ama evet, bence bugünkü yarışın tek anahtarı buydu. Sanırım ilk etapta hayatı kendim için kolaylaştırdım ve sonrasında her şey çözüldü."

"Günün sonunda denenecek ve geliştirilecek pek çok şey var ama yaşadığım mücadeleyi yaşayıp yine de ilk beşe girmek oldukça güzel bir pozisyon."

"Açıkçası Lando'yu takip edecek ya da ona meydan okuyacak tempom yoktu. Ama sanırım kendim için en büyük çıkarım, lastik yönetimine bakmak olacak. Dünyanın en iyi startını alıp en iyi ilk stintini atabilirsiniz; ancak sonraki iki stint için dayanamazsanız, o zaman yaptığınızın bir önemi kalmaz."

Pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, startta önce Max Verstappen'e sonrasında da sırasıyla Norris ve Piastri'ye geçilerek dördüncü sıraya düşmüştü.

Piastri, startla ilgili, "Bence start oldukça sağlamdı. İlk viraja doğru uzun bir koşu yaptım, içeride kaldım ve virajı iyi bir şekilde dönmeye çalıştım ki bunu başardım ve sonunda meyvesini aldım. Ancak ne yazık ki yarışın geri kalanında bunu sürdüremedim. Yine de genel olarak çok fazla zorlandığım bir yarıştan çıkarılacak pek çok olumlu şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Startta Hamilton'a karşı mücadele etmekle ilgili olarak da şunları söyledi: "İki hafta sonu üst üste bu adamlara karşı yarışmak, sezon başında ve hatta birkaç yarış önce kabuslarımız olan bu tür bir pistte bu koşullara sahip olmak takımdaki herkes için çok heyecan verici."

"Bu geri dönüş bir övgüyü hak ediyor. Ve dediğim gibi, Lando'ya kıyasla benim yaşadığım zorlukları yaşamak ve yine de beşinci bitirmek, takımın aracın gelişiminde ne kadar iyi bir iş çıkardığını gösteriyor."