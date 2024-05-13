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Formula 1

Piastri, Norris'e galibiyeti getiren McLaren güncellemeleriyle cesaretlendi

Oscar Piastri, McLaren takım arkadaşı Lando Norris'in Miami Grand Prix'sini kazanırken gösterdiği performansın Emilia Romagna Grand Prix'si için "cesaret verici bir işaret" olduğuna inanıyor.

Ewan Gale Filip Cleeren
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Norris, Hard Rock Stadyumu'nda F1'deki ilk zaferini elde etti ve güvenlik aracı koşulları altında Max Verstappen'in önüne geçmek için uygun bir pit stoptan yararlandı.
Ancak güvenlik aracından sonra McLaren, rakibinin rahat bir şekilde önünde kalarak yarışı kazanmayı başardı. Red Bull daha sonraki açıklamasında şampiyona lideri Verstappen'in daha önceki bir pist dışı gezintide zemin hasarı aldığını bildirdi.
Yine de Norris'in güvenlik aracından önce ve sonra gösterdiği performans, McLaren'in güncellemelerinin işe yaradığını işaret ediyordu.
Woking merkezli ekip, Miami'de sadece Norris'e güncellemelerin tamamını verirken Piastri'ye yaklaşık olarak yarısını verdi.
Ancak Avustralyalı'nın performansı yine de güçlüydü ve pit stoptan önce ikinci sıraya kadar yükseldikten sonra podyum pozisyonu için mücadele edecek gibi görünüyordu, ancak Carlos Sainz ile yaşadığı temas bu ihtimali ortadan kaldırdı.
Temas Piastri'yi pite girmek zorunda bıraktı ve McLaren pilotu sonunda yarışı puan alamadan bitirdi. Her şeye rağmen Piastri, Norris'in performansının cesaret verici olduğunu söyledi.
Piastri, "Bence ikimiz için de araç gerçekten güçlüydü. Lando'nun hızıyla yarışı kazanması ve güvenlik aracından sonra Max'i geride bırakması bence çok ama çok cesaret verici bir işaret."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra, Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda şampanya ile kutlama

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Onun için ve tüm takım için çok mutluyum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Son 12 aydaki gidişatımız bu doğrultuda oldu." dedi.
Takım arkadaşının tam güncelleme paketiyle zafere ulaşmasının kendisi için ileriye dönük olumlu bir işaret olup olmadığı sorusuna Piastri şu yanıtı verdi: "Evet, bu açıdan kesinlikle cesaret verici ve sahip olduğum araçla bile çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum."
"Yani evet, Imola için heyecanlıyım."
İyimserliğe rağmen Piastri, McLaren'in aracın bazı özelliklerini anlamak için hâlâ yapması gereken işler olduğunu vurguladı.
"Bu pistteki bu koşullarda, sahip olduğumuz hız beklenmedikti. Nedenini tam olarak anlamış değiliz. Farklı günlerde biraz inişli çıkışlıyız. Ancak hızımızla bir yarış kazanabilmemiz yılın geri kalanı için çok çok cesaret verici bir işaret."

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