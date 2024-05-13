Piastri, Norris'e galibiyeti getiren McLaren güncellemeleriyle cesaretlendi
Oscar Piastri, McLaren takım arkadaşı Lando Norris'in Miami Grand Prix'sini kazanırken gösterdiği performansın Emilia Romagna Grand Prix'si için "cesaret verici bir işaret" olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra, Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3. sıra, podyumda şampanya ile kutlama
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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