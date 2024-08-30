Piastri: "Norris'e destek rolü oynamam için henüz erken"

McLaren'da performansını yükselten Norris'in şampiyona liderliğini Max Verstappen'den alma ihtimali hiç de az değil.

Performans olarak McLaren daha iyi olduğu için 70 puanlık farkın kapanabileceği düşünülüyor ancak takım arkadaşının yardımına ihtiyaç duyacağı açık.

Bu durum, McLaren'ın takım emirleri uygulaması ve Norris'i açık şekilde 1 numara yapıp, Piastri'den onu desteklemesini istemesini gerektirebilir.

McLaren şu anda bu mücadeleye müdahale etmek istemiyor; bunun yerine sürücülerinin takım arkadaşlarına yardım etmeleri için doğru zamanın ne olduğuna kendilerinin karar vermesini istiyor.

Piastri, uygun an geldiğinde yardımını sunmaktan mutluluk duyacağını fakat henüz bunun için çok erken olduğunu söylüyor.

Avustralyalı pilot, “Şahsen her hafta sonu yarışları kazanmaya çalışıyorum. Takımlar şampiyonasında hâlâ gerideyiz ve bunu kazandığımızdan emin olmak istiyoruz. Benim buna en iyi katkım yarış kazanmaya çalışmak olacaktır."

Lando Norris, McLaren F1 Team, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“Bence Lando ve Max arasındaki fark hâlâ çok büyük. Hatta benim tarafımda daha da büyük ama imkansız değil. Yani her hafta sonu duruma göre değerlendireceğiz."

“Elbette ikisi arasındaki fark önemli ölçüde azalırsa ve ben artık tabloda çok fazla yer almazsam, o zaman yardım etmem için çağrılabileceğimin farkındayım. Fakat şu anki haliyle bunun için henüz çok çok erken olduğunu düşünüyorum."

“Nihayetinde ben de yarışlara katılmak ve kazanmak istiyorum. Fakat bir çağrı gelirse o zaman yardım etmekten mutluluk duyacağım."

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın ruhuna zarar vereceğini düşündüğü için bu aşamada takım emirleri uygulamak konusunda isteksiz olduğunu defalarca söyledi.

Hollanda GP'sinden sonra yaptığı açıklamada “Bizim yaklaşımımız adil olmak ve yarışırken dürüst davranmak. Sürekli söylüyorum, sözleşme nedeniyle bir numara olmak isteyen hiçbir sürücü tanımadım. Sürücüler pistte hızlı oldukları için bir numara olmak isterler."

“Pistte hızlı olduğunuzda, kesinlikle takım tarafından desteklenmek istersiniz. Önümüzde dokuz yarış var ve eğer bir numaralı pilot öne çıkarsak, o zaman ne yapacağız? Tüm destek 1 bir numaralı sürücüye mi gidecek? Bu bir takımı yönetmenin en sağlıklı yolu değil.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Stella, Norris'in lehine kararlar almanın mantıklı olduğu bazı durumlar olabileceğini kabul ediyor.

“Her yarış için durumları analiz edeceğiz ve 50/50 durumlarında ya da bu durumda Lando'nun takımdan biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceği durumlarda bunu yapacağız."

“Fakat takım Oscar'ı da kapsıyor. Takım Oscar'a makul görünmeyen şeyler yapmamalı. Bu işte beraberiz."

“Oscar'ın da da bu sürecin bir parçası olması ve ileriye dönük olarak ne düşündüğümüz konusunda hemfikir olması gerekiyor.”