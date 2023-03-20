Piastri: "Norris ile güzel bir takım çalışması yaptık"
Oscar Piastri, önündeki Logan Sargeant'ı geçebilmeleri için kendisine yol veren Lando Norris ile güzel bir takım çalışması yaptıklarını söylüyor.
İyi bir Cumartesi gününün ardından mücadeleye sekizinci sırada başlayan Piastri, henüz ilk sektörde Gasly ile temas etmesinin ve ön kanadına hasar vermesinin ardından erken bir pit yapmak ve ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı.
Üstüne üstlük 20. turda çıkan Güvenlik Aracı nedeniyle birçok rakibinin de avantaj kazanmasına şahit olan Piastri böylece yarışın kalanını arka grupta geçirdi.
Yine de son turlarda Logan Sargeant ve takım arkadaşı Lando Norris ile yarışma imkanı bulan Piastri, önce takım arkadaşından yol aldı, sonra da son tur Sargeant'ı geçerek mücadeleyi 15. tamamladı.
Norris ile mücadelesi sorulan Piastri, "Bence mantıklı davrandık çünkü bu pozisyonlar için mücadele ederken kazanacak fazla bir şey yok."
"Sanırım Lando'ya geçiş şansım varsa işimi çok zorlaştırmaması için bir mesaj gitti, bu sayede Logan'a karşı bir şansım oldu ve geçmeyi başardım.
"Günün sonunda gerçekten güzel bir takım çalışmasıydı, umarım bir dahaki sefere biraz daha önlerde oluruz." dedi.
Gasly ile teması hakkında da konuşan Piastri, "Henüz tekrarını izlemedim, ne olduğundan %100 emin değilim. Sanırım sadece ilk virajdaki yarış kazalarından biriydi.
"Çok ufak bir temastı, bu yüzden hasar aldığım için oldukça şaşırdım."
"Yarışın geri kalanının iyi geçtiğini düşünüyorum, son turlara doğru geçiş yaparken bataryayı nasıl kullanacağımı öğrenerek iyi bir deneyim yaşadım." dedi.
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