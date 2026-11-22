Formula 1 Las Vegas GP
Piastri: "Norris de ben de birbirimizle nasıl yarışacağımızı biliyoruz"
Oscar Piastri, yarışın son bölümünde Lando Norris ile yaşadığı mücadelede McLaren'ın 'dikkatli olmaları' yönündeki uyarısını gereksiz buldu.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 13:50
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Oscar Piastri, Las Vegas Grand Prix'sinde 17. sıradan başlayarak mayıs ayından bu yana ilk podyumunu elde etti.
Motor değişikliği nedeniyle 10 sıra grid cezası alan Avustralyalı pilot, yarışa 17. sıradan başladı. Rakiplerini geride bırakarak yükselen Piastri, yarışı Max Verstappen ve Norris'in arkasında üçüncü sırada tamamladı.
Yarışın son bölümünde Norris ve Piastri, ikincilik için mücadele ettiler. Sonunda mücadelenin galibi Norris oldu.
Sky Sports, McLaren'ın iki pilotunu mücadele sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardığını hatırlatarak Piastri'ye bu talimatı sordu.
Piastri, "Evet, ne yaptığımızı biliyoruz. Bize bir şey söylenmesine gerek yok.”
"Takım açısından harika bir sonuç elde ettik. Bazı noktalarda birbirimize biraz fazla yaklaştık ancak ikimiz de hedefimiz konusunda oldukça nettik. Bu hedef de takım adına mümkün olduğunca fazla puan kazanmaktı."
"Dolayısıyla birbirimize karşı aşırı sert mücadele etmedik, gayet akıllıca yarıştık."
Sezonun bitimine iki yarış kala Norris, pilotlar şampiyonasında 264 puanla beşinci, Piastri ise 167 puanla yedinci sırada yer alıyor.
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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