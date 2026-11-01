Formula 1 Meksika GP

Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”

Meksika GP sıralama turlarında Q2'de elenerek 13. sırada kalan Oscar Piastri, yol tutuşu bulamadığını belirterek yarışın da zorlu geçeceğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 06:00

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix sıralama turlarında sürpriz olarak ikinci seansta elenen McLaren pilotu Oscar Piastri, seans sonrası yaşadığı dengesizliği ve pazar günkü yarışa dair kaygılarını dile getirdi.

Avustralyalı pilot, Q2'de kullandığı yeni set lastiklerin hiçbir yol tutuşu sağlamadığını vurgularken dar ve yüksek rakımlı Meksika pistinde geçiş yapmanın yeni araçlarla son derece zor olacağını söyledi.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan McLaren pilotu şunları söyledi: "Q1 seansında harika bir tempomuz vardı sonraki bölüme kalmamızın mümkün olduğunu hissediyordum.”

“Ancak taktığımız yeni set lastiklerin yol tutuşu çok kötüydü ve tur zamanımı neredeyse hiç geliştiremedim. Yaşadığımız en büyük problem de tam olarak buydu.”

“Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi. O yeni set lastikte neyin değiştiğini gerçekten anlamıyorum ama kesinlikle hiçbir yol tutuşum yoktu.”

“Pazar günkü yarış kesinlikle çok zorlu geçecek. Buralarda, özellikle de bu jenerasyon araçlarla geçiş yapmak inanılmaz derecede zor.”

“Düzlükte herkes hız sınırına takılmış gibi aynı tempoda ilerliyor, bu yüzden pistte bir hayli garip ve zorlu bir mücadele bizleri bekliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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