Piastri, neden Alpine'den ayrıldığını açıkladı: "Geleceğim net değildi!"

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Fernando Alonso'nun yaz arası başlar başlamaz Aston Martin ile anlaşması sonucu bir koltuğu boşa çıkan Alpine, sadece bir gün sonra bir basın açıklaması yayınlayarak Piastri'nin 2023 sezonunda Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacağını duyurmuştu.

Ancak basın açıklamasında herhangi bir demeci bulunmayan Piastri, birkaç saat sonra bir tweet atmış ve Alpine ile herhangi bir sözleşme imzalamadığını söylemişti. Kendisinin Alpine koltuğunu reddetme sebebi olarak ise McLaren ile sözleşme imzalamış olması gösteriliyordu.

Konu doğal olarak Sözleşme Tanıma Kurulu'na gitti ve dün sonuçlanan davada Piastri-McLaren cephesinin haklı bulunmasından dakikalar sonra McLaren gelecek sene Piastri ile yarışacaklarını resmi olarak duyurdu.

Tüm olup bitenler hakkında F1.com'a konuşan Piastri, "McLaren'a katılma kararım Alonso'nun ayrılışından önce verilmişti, dolayısıyla takımın duyurusu kafa karıştırıcıydı -kendilerine çoktan devam etmeyeceğimi söylemiştim."

"Duyuru üzücüydü, nitekim Enstone'daki herkese uygun bir şekilde veda etme fırsatını elimden aldı. İki buçuk yıldan daha uzun süredir takımın bir parçasıyım ve herkesin böyle ayrılacağımı öğrenmesi hoş olmadı."

"Halen veda etme fırsatım olmadı ancak Enstone'daki herkese minnettarlığımı göstermek için bunu yapmak istiyorum." dedi.

Alpine'e ayrılacağını bildiren Piastri, simülatörde vakit geçirdiği sırada takımın duyuruyu yayınladığının kendisine söylenmesinin kendisi için ne kadar garip olduğunu da açıkladı -nitekim geçtiğimiz hafta konuşan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Piastri'nin kendisine haber verildiğinde 'gülümsediğini ve teşekkür ettiğini' söylemişti.

Szafnauer'in aktardığı olay hakkında konuşan Piastri, "Açıkçası tuhaf ve üzücü bir olaydı. Bu, durumdan habersiz olan bazı ekip üyelerinin önünde alenen yapıldı ve ben de onların önünde olay çıkarmak istemedim."

"Baş başa kaldığımızda Otmar'a mevcut durumu bir kez daha aktardım. [Alpine için yarışmayacağıma yönelik] duyuru yapmak benim için epey şaşırtıcıydı, kariyerimin ve muhtemelen bugüne kadarki hayatımın en büyük anıydı."

"Bunun yanlış bir şekilde duyurulması düzeltmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir şeydi ve duyuruyu yalanlamazsak karşımıza çıkabilecek yasal sonuçlar da vardı. "

"Yaptığımız duyuru gerçeklerden daha fazlasını ifade etme amacı taşımıyordu. Son satır oldukça güçlüydü, ancak CRB (Sözleşme Tanıma Kurulu) kararıyla birlikte bunun gerçek olduğu da ortaya çıktı." dedi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir süredir Alpine'i net bir sözleşme için zorladığını belirten Piastri, takımın kendisine taahhütte bulunma konusunda isteksiz davrandığını, bu nedenle McLaren seçeneğinin cazip geldiğini söylüyor.

Piastri, "Geleceğimin net olmaması ve nihayetinde takıma duyduğum güvenin sarsılmasının ardından McLaren bana oldukça cazip bir teklifte bulundu. Kendileriyle olumlu bir ilişkim vardı, bu da McLaren'in geleceğim için en iyi takım olduğunu düşünmeme neden oldu."

"CRB kararı 2023 sezonu için [Alpine ile] bir sözleşmem olmadığını doğruladı. Gelecekte ne yapacağımı seçmekte özgürdüm ve McLaren'ın harika bir fırsat olduğunu hissettim. Çok açık sözlülerdi ve beni almak için çok istekli ve hevesliydiler.

"Dürüst olmak gerekirse, Alpine'deki hiç kimse geleceğim konusunda net değildi. Fernando ile en az bir ya da iki yıl daha devam etmek istediklerini açıkça belirttiler. Buna saygı duyuyorum."

"Ancak bir yılı dışarıda geçirdikten sonra, umutlarım Alpine koltuğuna sıkıya bağlıydı, dolayısıyla hem tüm bu belirsizlik, hem de görüşmelerde -tıpkı Fernando gibi- garip hissetmem bana takımda kalmanın doğru karar olmadığını hissettirdi." dedi.