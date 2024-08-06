Piastri mutlu değil: "Kaçan fırsatlar var"
McLaren pilotu Oscar Piastri bu yıl kaçan fırsatlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1'deki ikinci sezonunu geçiren Oscar Piastri, performansını büyük ölçüde artırarak dikkatleri üzerine çekti.
Avustralyalı pilot, geride kalan 14 yarışın ardından şampiyonada Charles Leclerc'in 10, takım arkadaşı Norris'in ise 32 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
Woking merkezli McLaren takım, sürücülerinin başarısı sayesinde şampiyonada Ferrari'nin önünde bulunuyor ve Red Bull Racing ile aradaki fark giderek kapanıyor.
Piastri, geçen ay Macaristan Grand Prix'sini kazanarak, kariyerinin ilk zaferini elde etti ve bu yıl toplam dört kez podyuma çıktı
Şampiyonanın ilk bölümünü Speedcafe'e değerlendiren Piastri, "Geçen yıldan bu yana geliştirmek istediğim yönler üzerinde çalışarak iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum."
"Bir önceki sezonun sonunda, kendimde belirlediğim sorunları çözerek iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."
"Tüm alanlarda ileriye doğru önemli adımlar atmayı başardığımı söyleyebilirim."
"Elbette yapılması gereken işler var ama ilerleme kaydediyoruz. Sezonun hem takım açısından hem de benim açımdan iyi gitmiş olması önemli."
"McLaren bize galibiyet savaşı verebileceğimiz bir araç veriyor. MCL38'in inanılmaz derecede hızlı olması sayesinde zaferler için yarışabiliyoruz ve bu çok önemli."
Ancak Piastri, sonuçların daha da iyi olabileceğini vurguluyor.
"Bazı fırsatların kaçtığı hissi var"
"Etkileyemediğimiz bazı şeyler vardı. Örneğin Miami'de güvenlik aracı benim için talihsiz bir zamanda piste girdi ve o yarışı takım arkadaşım kazandı."
"Avusturya'da pist limitlerine uymama durumu oldu, ki bu teknik olarak bana bağlıydı fakat şartlar çok zordu."
"Etki yaratabileceğimiz yarışlar da vardı - en son örnek Silverstone'daydı. Bir dereceye kadar Kanada'da ve sıralama turlarında ceza aldığımız Imola'da durum böyleydi. Genel olarak sonuçların olumlu görülmesi gerektiğini düşünüyorum ancak potansiyel olarak daha da iyisini yapabileceğimizi hissediyorum."
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, sprays Champagne from the podium
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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