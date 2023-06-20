Piastri: "Montreal'de puan alamamak üzücü"

Oscar Piastri, Montreal yarışında sadece 1 saniye farkla puan almayı kaçırarak 11. oldu.

Bu yıl şimdiye kadar sadece beş puan toplayabilen Piastri, "İlk stint çok iyiydi, bazı iyi hamleler yaptık ve tempomuz oldukça güçlü görünüyordu. Ancak güvenlik aracının ardından biraz zorlandım ve bazı noktalarda daha agresif olmalıydım."

"Maalesef birkaç hata yaptım ve üzgünüm. Bugün bu zorlu pistte tam olarak hızımı ayarlayamadım. Puanlara bu kadar yakın olup hiç puan alamamak hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bu yarıştan hem iyi hem de kötü dersler çıkarılacak. Şu anda en önemli olan şey bu." şeklinde konuştu.

Barselona ve Montreal'de puan alamamak hakkında ise şunları söyledi: "Evet, bence Barcelona ile farklı bir hikaye oldu. Barcelona'da Pazar günü yeterli tempoya sahip değildik. Bugün ise muhtemelen etrafımızdaki araçlarla benzer hızdaydık."

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ne yazık ki aracımızın güçlü ve zayıf yönleriyle, Williams gibi diğer araçların güçlü yönleri birleşince yapabileceğimiz çok fazla şey kalmıyor." "Bugün ve hafta sonu genel olarak Barselona'dan daha umut vericiydi. Ancak sonunda herhangi bir ödül alamamak üzücü." şeklinde ekledi. Takımın yakında önemli güncellemeler yapacağına dikkat çeken Piastri, "Büyük bir adım atmamızı umuyorum, planımız bu yönde. Sabırsızlıkla beklediğimiz güncellemeler yakında gelecek. Daha hızlı olmayı umuyoruz. Planımız bu." "Ancak şu anda da kötü durumda değiliz, muhtemelen orta sıraların en üstündeyiz. İleride atacağımız adımlarla orta sıralardan çıkmamız ve ilk dört takıma odaklanmamız gerekiyor. Bu yüzden bunu heyecanla bekliyorum." dedi. Tanıdık pistlere geçecek olmalarını vurgulayan Piastri, "Önümüzdeki dört pist, daha önce aşina olduğum ve birkaç kez yarıştığım pistler." "Barselona da benzer bir durumdu ancak hızımız çok iyi değildi. Bu yüzden kesin bir şekilde daha iyi olacağını söyleyemem." "Bu pistleri biraz daha iyi bildiğim için hafta sonuna biraz daha rahat giriyorum, ancak Barselona'da olduğu gibi herkes daha hızlı sınırlara ulaşabilir ve hızla en iyi noktaya gelebilir." şeklinde ifade etti.