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Piastri, Miami GP'de fren sorunuyla boğuşmuş

Oscar Piastri, Miami'de yaşadığı fren sorunu nedeniyle hafta sonu boyunca büyük zorluk çekmiş.

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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri'nin fren pedalı, beşinci turdaki pit stopun ardından arızalandı ve bu da Avustralyalı pilotun performansını doğrudan etkiledi.

Takım başlangıçta genç sürücüyü yarıştan çekmek istedi ancak Piastri, sürüş tarzını değiştirmeyi ve sorunu büyük oranda ortadan kaldırmayı başardı.

Yarıştan sonra konuşan takım patronu Andrea Stella, 19. olan Piastri ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: "Oscar tüm yarışı fren sistemiyle ilgili bir sorun yaşayarak geçirdi."

"Bu sorunla mükemmel şekilde başa çıktı. Lastikleri birkaç kez kilitlese de sürüş tarzını değiştirdi."

"İlk başta aracını yarıştan çekmek istedik. Arka frenler aşırı ısınmaya başladı, bu nedenle bazı virajlarda sorunu çözmeye çalışırken sadece ön frenleri kullanmak zorunda kaldık."

"Mühendisler doğru ayarları buldu, Oscar tarzını ayarladı ve sonuç olarak frenlerin sıcaklığını kontrol altında tutabildik. Bundan ötürü de yarışta kalmaya karar verdik."

"Bakü'de iyi bir hafta sonu geçirmiştik fakat Miami'de gerçeklerle yüzleştik. Bu bir kez daha gösteriyor ki bazı alanlarda yapmamız gereken çok şey var."

"Özellikle, hızlanma ya da frenleme bölgelerinin olmadığı yerlerde gelişmemiz gerekiyor."

"Miami gibi pistlerde bu bu bizi çok fazla etkiliyor. Bu deneyim aracı geliştirirken bize yardımcı olacak." 

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