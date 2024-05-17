Piastri: "Miami'de elde ettiklerimizden daha fazlasına açız"

Miami GP, McLaren için oldukça iyi bir hafta sonuydu.

Takım 2021 Monza'nın ardından tekrar galibiyete kavuşurken, Lando Norris Formula 1 kariyerindeki ilk galibiyetini elde etti.

Bir sonraki durak olan Imola GP hafta sonunda konuşan Norris, yeni hafta sonuna bir 'yarış galibi' olarak girmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Imola'ya bir yarış galibi olarak gidiyorum, bu da çok iyi hissettiriyor."

"MTC'ye kupayla girmek ve fabrikadaki herkesin zaman ayırıp birlikte kutlama yapması inanılmazdı. Geçtiğimiz altı yıl boyunca birlikte çok şey yaşadık ve şimdi bunun gibi daha fazla an yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz."

"MTC'deyken mühendislerimle birlikte bu yarışa hazırlanmak için simülasyona da geri döndüm. Şu anda tamamen bir sonraki yarışa ve nasıl daha fazla iyileştirme yapabileceğimize odaklanmış durumdayız."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Emilia-Romagna Grand Prix'sinde yarışmayalı iki yıl oldu ama geri dönmeye hazırız. Bu benim en sevdiğim yarışlardan biri ve bu ikonik pistte muhteşem taraftarların önünde tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Takım arkadaşı Piastri ise Imola'daki yarışı sabırsızlıkla beklediğini ve kendisi için oldukça iyi geçen son yarışın ardından daha fazlasını istediklerini dile getirdi.

Piastri, "Sırada Imola var! Miami'de istediğim sonucu alamadım ama şimdiye kadarki en güçlü hafta sonlarımdan biriydi."

"Geçen hafta takımla birlikte kutlama yapmak harikaydı, ancak hepimiz daha fazlasına açız, bu da ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor."

"Bu benim Imola'daki ilk Grand Prix'im. Ne yazık ki geçen yıl orada yarışamamıştık ama tekrar taraftarların önüne çıkacağımız için çok heyecanlıyız ve umarım onlara iyi bir gösteri sunabiliriz."

"Takımla birlikte mühendislik ve simülasyon seanslarına geri döndüm ve kendimi çok hazır hissediyorum. Umarım takım için iyi puanlar kazanırız." dedi.