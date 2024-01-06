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Piastri, mevcut gridde çaylak sezonunda en çok puan alan ikinci pilot oldu

Listenin zirvesinde elbette Lewis Hamilton var fakat ikincilik Oscar Piastri'ye geçti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren ile Formula 1'e adım atan Oscar Piastri, ilk yılında beklentileri fazlasıyla karşıladı ve iki kez podyuma çıktı.

Avustralyalı pilot, Katar'daki sprint yarışını kazandı ve özellikle tek turda gayet iyi göründü. Yarış temposu üzerinde yapması gerekenler var gibi görünüyor ancak bunu da iyileştirdiğinde gridin en iyileri arasına girebilir.

F1.com, mevcut gridin sonuçlarına baktı ve ilk sezonlarında aldıkları puanları derledi. Bu listede Lewis Hamilton zirvede yer alıyor ve artık ikinci sırada Oscar Piastri var.

Elbette günümüzde puan almanın daha kolay olduğunu söylemek lazım çünkü artık ilk 10'a puan veriliyor ve sprint yarışında da puan dağıtılıyor. Üstelik bazı sürücüler daha yavaş takımlarla yarışmaya başladılar.

Yine de bu, Piastri'nin en iyi çaylaklardan birisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Tablonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mevcut gridin ilk sezonlarına ilişkin sonuçlar:

Pilot Sezon Takım Puan Not
1. L. Hamilton 2007 McLaren 109 Farklı puanlama sistemiyle başladı
2. O. Piastri 2023 McLaren 97  
3. A. Albon 2019 Toro Rosso/Red Bull 92  
4. E. Ocon 2017 Force India 87 ilk tam sezon
5. K. Magnussen 2014 McLaren 55  
6. L. Norris 2019 McLaren 49  
7. M. Verstappen 2015 Toro Rosso 49  
8. L. Stroll 2017 Williams 40  
9. C. Leclerc 2018 Alfa Romeo 39  
10. Y. Tsunoda 2021 AlphaTauri 32  
11. P. Gasly 2018 Toro Rosso 29 İlk tam sezon
12. N. Hulkenberg 2010 Williams 22  
13. C. Sainz 2015 Toro Rosso 18  
14. S. Perez 2011 Sauber 14  
15. D. Ricciardo 2012 Toro Rosso 10 İlk tam sezon
16. G. Zhou 2022 Alfa Romeo 6  
17. V. Bottas 2013 Williams 4  
18. L. Sargeant 2023 Williams 1  
19. G. Russell 2019 Williams 0  
20. F. Alonso 2001 Minardi 0 Farklı puanlama sistemiyle başladı
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