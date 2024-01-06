Piastri, mevcut gridde çaylak sezonunda en çok puan alan ikinci pilot oldu
Listenin zirvesinde elbette Lewis Hamilton var fakat ikincilik Oscar Piastri'ye geçti.
McLaren ile Formula 1'e adım atan Oscar Piastri, ilk yılında beklentileri fazlasıyla karşıladı ve iki kez podyuma çıktı.
Avustralyalı pilot, Katar'daki sprint yarışını kazandı ve özellikle tek turda gayet iyi göründü. Yarış temposu üzerinde yapması gerekenler var gibi görünüyor ancak bunu da iyileştirdiğinde gridin en iyileri arasına girebilir.
F1.com, mevcut gridin sonuçlarına baktı ve ilk sezonlarında aldıkları puanları derledi. Bu listede Lewis Hamilton zirvede yer alıyor ve artık ikinci sırada Oscar Piastri var.
Elbette günümüzde puan almanın daha kolay olduğunu söylemek lazım çünkü artık ilk 10'a puan veriliyor ve sprint yarışında da puan dağıtılıyor. Üstelik bazı sürücüler daha yavaş takımlarla yarışmaya başladılar.
Yine de bu, Piastri'nin en iyi çaylaklardan birisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Tablonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Mevcut gridin ilk sezonlarına ilişkin sonuçlar:
|Pilot
|Sezon
|Takım
|Puan
|Not
|1. L. Hamilton
|2007
|McLaren
|109
|Farklı puanlama sistemiyle başladı
|2. O. Piastri
|2023
|McLaren
|97
|3. A. Albon
|2019
|Toro Rosso/Red Bull
|92
|4. E. Ocon
|2017
|Force India
|87
|ilk tam sezon
|5. K. Magnussen
|2014
|McLaren
|55
|6. L. Norris
|2019
|McLaren
|49
|7. M. Verstappen
|2015
|Toro Rosso
|49
|8. L. Stroll
|2017
|Williams
|40
|9. C. Leclerc
|2018
|Alfa Romeo
|39
|10. Y. Tsunoda
|2021
|AlphaTauri
|32
|11. P. Gasly
|2018
|Toro Rosso
|29
|İlk tam sezon
|12. N. Hulkenberg
|2010
|Williams
|22
|13. C. Sainz
|2015
|Toro Rosso
|18
|14. S. Perez
|2011
|Sauber
|14
|15. D. Ricciardo
|2012
|Toro Rosso
|10
|İlk tam sezon
|16. G. Zhou
|2022
|Alfa Romeo
|6
|17. V. Bottas
|2013
|Williams
|4
|18. L. Sargeant
|2023
|Williams
|1
|19. G. Russell
|2019
|Williams
|0
|20. F. Alonso
|2001
|Minardi
|0
|Farklı puanlama sistemiyle başladı
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