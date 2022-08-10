Piastri meselesinin arkasındaki isim Flavio Briatore mi?

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Sezonun ilk yarısında takımlar şampiyonası dördüncülüğü için mücadele eden Alpine ve McLaren arasındaki savaş, Macaristan GP'sinin ardından bir anda pist dışına da taşındı.

Takımlar arasında 2021 Formula 2 şampiyonu Piastri nedeniyle -henüz kamuoyuna detaylı olarak yansımayan- bir gerginlik var, nitekim son iddialara göre her iki takımın da Piastri ile sözleşmesi bulunuyor!

Piastri, uzun süredir Alpine akademisinde bulunuyor ve normalde en geç 2024 sezonundan itibaren takıma katılması bekleniyordu. Ancak Alonso'nun Aston Martin'e geçişinin açıklamasının ardından bir koltuğu boş kalan Alpine, sadece bir gün sonra Piastri'nin kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Kısa süre sonra bu iddialar Piastri tarafından yalanlandı ve Avustralyalı pilot net bir şekilde "sonraki sezon Alpine için yarışmayacağını" belirtti -bu duyurunun arkasındaki motivasyon olarak Piastri'nin gelecek sezon McLaren'da yarışmasının kesinleşmesi gösteriliyor.

Her ne kadar McLaren-Piastri bağlantılarını kuran kişinin Mark Webber olduğu belirtilse de, F1 uzmanı Danner'a göre perdenin arkasında başka bir isim var: Michael Schumacher ve Fernando Alonso gibi isimlerin kariyerlerini yönlendiren Flavio Briatore.

Motorsport-Magazin'e konuşan Danner, "Tüm senaryo birebir Briatore'nin elinden çıkmış gibi görünüyor."

"Klasik Flavio. Hem onun, hem de menajeri Mark Webber'in Piastri'nin sözleşmesini gözden geçirdiklerine ve bu sözleşmedeki çıkış maddesini bulduklarına eminim."

Briatore'nin işin içinde olma ihtimalini farklı açılardan da değerlendiren Danner, eğer durum gerçekten böyleyse, Briatore'nin Piastri'yi Schumacher-Alonso kalibresinde görmüş olabileceğini söylüyor.

Danner, "[Briatore] birine inandığında, o kişiyle ilgili sadece acımasızca değil, olumlu anlamda plan yapma öngörüsüne sahiptir."

"Piastri'nin kendisini Alpine'nin pençesinden kurtarabileceğini ve böylece önümüzdeki iki yıl boyunca McLaren'a gidebileceğini ve ardından büyük bir anlaşma için özgür olabileceğini hayal edebiliyorum. Bu kesinlikle Briatore'nin imzasını taşıyor."

"Belki her şey ters gidebilir, ancak işler yolunda giderse Flavio her şeyi doğru yapmış demektir." dedi.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images