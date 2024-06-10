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Formula 1 Kanada GP

Piastri: "Mercedeslerin bu kadar hızlı olması beni şaşırttı"

Oscar Piastri, Mercedes'in Kanada Grand Prix hafta sonunda "çok hızlı" olduğunu görünce şaşırdı.

Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, Montreal yarışında Mercedes ikilisi George Russell ve Lewis Hamilton ile podyumun son basamağı için mücadele ederken, yarış sonunda onları arkasında tutamadı ve yarışı beşinci sırada tamamladı.

Piastri, son bölümlerde Russell ve Hamilton'ın agresif bir şekilde öne geçmek istediklerini açıkça göstermesiyle, podyum umutlarını kaybetti.

Piastri'ye podyuma ne kadar yakın hissettiği sorulduğunda, "Mercedes'in arkasına geçene kadar oldukça yakındım ancak sonra onların “görev başında” olduklarını fark ettim."

“Onları sonuna kadar arkada tutmak çok zor olurdu, özellikle de onların hedef aldıkları ilk arabanın benimki olduğu düşünülürse.”

“Önlerinde kalmak için elimden geleni yaptım, ancak yeni lastiklerle açıkça herkesten çok daha hızlıydılar.” dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38

George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'in Kanada'da kaydettiği ilerleme, W15 aracına Monako Grand Prix'si itibariyle getirilen yeni bir ön kanadın sonucu olarak ortaya çıktı. Ancak Mercedes'in Montreal'de bazı anlarda inanılmaz bir hız sergileyebilmesiyle, tam potansiyeli ancak burada açığa çıktı. Özellikle antrenmanlarda ve sıralama turlarının erken aşamalarında bu potansiyeli ortaya koydular.

Mercedes'in bu kadar hızlı olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Piastri, “Hızlı olmaları büyük bir sürpriz değildi. Ancak bu kadar hızlı olmaları şaşırtıcıydı.”

“FP3'te Lewis'in seansın en hızlı turunu çözmeye çalışıyorduk. Seansın ardından nedenini anladık, ancak seans sırasında buna yaklaşmamız mümkün değildi. George’un Q2'de 11.7 yaparken benim 12.1 veya 12.2 yapmamda bile, yarım saniye daha bulmam mümkün değildi. Bu hafta sonu çok hızlıydılar.”

“Lastiklerini iyi kullandılar. Ancak yine de ara lastiklerde bazen zorlandıklarını görebilirsiniz.”

“Yani evet, belki de onlar için daha güçlü bir hafta sonuydu. Ama bu tamamen beklenmedik değildi. Monako'da bazı noktalarda çok güçlü göründüler. Ve evet, bu hafta sonu da çok güçlüydüler.” dedi.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, with his engineers on the grid before the race

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, with his engineers on the grid before the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri, Mercedes ikilisini arkasında tutmayı denedi ancak 63. turda son şikanda Russell ile küçük bir temas yaşadılar, bu temas Britanyalı rakibini kaçış yoluna doğru zorladı.

Piastri, olayı nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, “Pozisyonu biraz daha görmem gerekiyor. İki arabanın yan yana gitmesi için inanılmaz zor bir viraj. Ve dışarıdan geçmek için çok cesur olmanız gerekiyor."

“Sonunda zaten geçti. Yani sonuca gerçekten bir etkisi olduğunu düşünmüyorum, ama umarım izleyiciler için eğlenceli olmuştur.” dedi.

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