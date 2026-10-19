Formula 1 Amerika GP

Piastri: “Mercedes’in viraj performansını kıskanarak izliyoruz”

Oscar Piastri, 2026 sezonunda Mercedes’in sergilediği üstün performansa dikkat çekerek rakibinin virajlardaki araç dengesini imrenerek izlediklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 18:35

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

2026 yeni teknik düzenlemelerinin ilk yılında Mercedes W17, 17 yarışta aldığı 11 galibiyetle gridin açık ara en dominant aracı olurken McLaren, şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı. Aktif aerodinamik sistemler ve Pirelli'nin güvenlik gerekçesiyle artırdığı yüksek lastik basınçları gibi yeni faktörlerin araç dengesini zorlaştırdığı bu sezonda MCL40'tan maksimum performansı almak oldukça zorlaştı.

Oscar Piastri, takımın rakiplerle arasındaki performans farkının sadece lastiklerle açıklanamayacağını belirtti.

Yeni kurallar altında araçtan verim almanın zorluklarına ve Mercedes’in avantajına değinen Piastri, yaşadıkları durumu şu sözlerle aktardı: "Eğer tempo eksikliğimizin tam nedenini bilseydim çok daha mutlu bir insan olurdum.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bakü’de Mercedes’in bu kadar önde olduğunu görmek büyük bir sürpriz değildi, çünkü her yerde çok ama çok hızlılar. Düzlük hızları her zaman çok güçlüydü ancak virajlardaki denge performanslarını adeta kıskanarak izliyoruz.”

“Dürüst olmak gerekirse, Lando’nun sıralamalarda attığı bazı turlar aracın hak ettiğinden çok daha iyiydi.”

“Kendi adımıza konuşmam gerekirse, sizi geride tutan o büyük engeli aşabilirseniz tur zamanında büyük bir kazanç elde ediyorsunuz. Teknik boyuttaki asıl zorluk bu kısımda.”

“Ya geride kalıyorsunuz ya da gerçekten çok hızlı oluyorsunuz, pek ortası yok ve bu yıl bizim için en büyük mücadele bu oldu. Bu yüzden durumun sadece lastiklerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence aracı sürüş tarzımızda bu durumu daha da kötüleştiren birkaç unsur daha var.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Geçen yıl bile tempomuzun inanılmaz olduğu ve nedenini tam bilemediğimiz bölümler vardı; aynı şekilde zorlandığımız diğer hafta sonlarında da sebebini tam çözemiyorduk.”

“Dolayısıyla her zaman bilinmeyenler vardır ancak bu sadece lastiklerin çok hassas olmasına bağlanacak kadar basit bir konu değil."

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- Motorsport.com Ekibi

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