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Formula 1 İspanya GP

Piastri: "Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz"

Oscar Piastri, sıralama turlarda son sektörde kaybettiği zamana şaşırırken; tempo anlamında Mercedes'in güçlü olduğunu ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarını 7. sırada tamamlayan Oscar Piastri, cumartesi gününün ardından McLaren'ın performansını değerlendirirken özellikle son sektörde yaşadığı zaman kaybına dikkat çekti.

Piastri, "Açıkçası son sektörde bu kadar zaman kaybettiğim için şaşırdım. Bu zamanı nerede kaybettiğime bakmam gerekiyor çünkü son sektöre iyi bir turla girdim ama oradan çıktığımda önceki turumdan daha hızlı değildim."

Genel performansı da değerlendiren Piastri, özellikle Mercedes'e karşı tempolarının yetersiz kaldığını söyledi: "Bu hafta sonu gerçekten çok, çok yakın bir tablo var ama Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ferrari de bugün çok güçlüydü. Bu da yarınki yarış için onlar adına iyi bir işaret olabilir. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu. 

Yarınki yarışın stratejik açıdan oldukça zor geçmesini bekleyen Piastri, lastik dayanıklılığının belirleyici olacağını söyledi.

"Lastik ömrü burada her zaman çok önemlidir. Yarın muhtemelen birden fazla pit stop olacak. Bunu lehimize çevirebilirsek kendimizi biraz daha ileri taşıyabiliriz."

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