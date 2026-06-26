Piastri: "Mercedes'in önde olmasını bekliyorduk"
Oscar Piastri, Mercedes'in McLaren'ın önünde olmasına rağmen takımının iyi bir gelişim gösterdiğini düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Oscar Piastri, Avusturya Grand Prix'si cuma gününün ardından McLaren'ın Mercedes'in gerisinde kaldığını söylerken, İspanya Grand Prix'sinden sonra üzerinde çalıştıkları konularda önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
Piastri, günün genel olarak olumlu geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Oldukça iyi bir gündü."
"Mercedes'in ya da en azından Kimi'nin biraz gerisindeyiz ama bunu zaten bekliyorduk."
"Bunun dışında oldukça verimli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Birçok farklı şeyi denedik."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
"İspanya'dan sonra benim tarafımda yapmamız gereken bazı şeyler vardı ve bunları deneme konusunda iyi bir iş çıkardığımızı hissediyorum."
McLaren'ın gece boyunca mucizevi bir gelişim elde etmesinin mümkün olmadığını belirten Piastri, takım içindeki veri paylaşımının önemli olacağını söyledi.
"Bir gecede yeni bir şey icat edemeyiz. Ama kesinlikle birbirimizden öğrenebileceğimiz alanlar olacaktır."
"Bu noktaları uygulamaya çalışacağız ve sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz."
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