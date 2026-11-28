Formula 1 Katar GP
Piastri: "Mercedes'i yakalamak istiyorsak hızlanmalıyız"
Oscar Piastri, McLaren'ın Katar Grand Prix'sine umut verici bir başlangıç yaptığını söylese de Mercedes ile mücadele edebilmek için daha fazla hıza ihtiyaç duyduklarını kabul etti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 09:40
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, Luseyl'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansını beşinci sırada tamamladıktan sonra cuma günkü ikinci seansta dördüncü sıraya yükseldi. Avustralyalı pilot, Kimi Antonelli'nin 0.472 saniye gerisinde kalırken takım arkadaşı Lando Norris'ten yalnızca 0.027 saniye daha yavaş bir tur attı.
Mercedes ise her iki antrenman seansında da ilk iki sırayı elde etti. Kimi Antonelli, iki seansta da George Russell'ın önünde yer aldı.
McLaren, Mercedes'in temposuna karşılık veremese de Piastri, aracın genel performansından memnun olduğunu belirtti.
Piastri, "Genel olarak tempomuz oldukça makul görünüyordu, araç iyi hissettiriyor."
"Uzun sürüşlerde üzerinde çalışmamız gereken birkaç nokta var ancak genel anlamda iyi bir başlangıç yaptık."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
"Mercedes şu anda diğer herkesin bir adım önünde görünüyor. Onları yakalayabilmek için biraz daha hız bulmamız gerekecek."
"Gece boyunca çalışmalarımıza odaklanacağız ve cumartesi günü neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.
McLaren, cuma günü her iki aracında da eski tabanı kullandı. Las Vegas'ta ilk kez kullanılan güncellenmiş taban, cumartesi günü yeniden devreye alınacak.
McLaren Yarış Direktörü Randy Singh, taban güncellemesinin sınırlı bir katkı sağlayacağını belirtirken pistin hızlı ve yavaş bölümleri arasında doğru dengeyi bulmaya çalıştıklarını da vurguladı.
Singh, "Cumartesi günü araca Las Vegas'ta kullanılan tabanı takacağız."
“Bu bize biraz daha yere basma kuvveti sağlayacak ancak elbette her şeyi değiştirecek bir güncelleme görmeyeceksiniz." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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