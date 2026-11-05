Formula 1 Sao Paulo GP
Piastri, Meksika GP cezası hakkında: "O pistte yönergeleri uygulamak çok zor"
Oscar Piastri, Meksika Grand Prix'sinde Arvid Lindblad ile yaşadığı temas nedeniyle aldığı cezayı Formula 1'in sürüş standartları yönergeleri çerçevesinde kabul etti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 20:50
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, ilk viraja girerken Arvid Lindblad ile tekerlek tekerleğe geldi.
Startın karmaşıklığıyla her iki sürücü de kendi çizgisini koruyunca Lindblad'ın aracının sol arka tekerleği, Piastri'nin sağ ön tekerleğine temas etti. Bu temas Racing Bulls aracının havalanmasına, pist dışına savrularak çıkış bariyerlerine çarpmasına ve yarış dışı kalmasına neden oldu.
Temas nedeniyle 10 saniye ceza alan Piastri, bu ceza sonucunda 7. sıradan 13. sıraya geriledi.
FIA'nın sürüş standartları yönergelerine göre, virajın iç tarafından atak yapan bir sürücünün virajın tepe noktasında kendisine yeterli alan tanınmasını sağlayabilmesi için ön aksının, önündeki aracın aynaları hizasına gelmiş olması gerekiyor. Dış taraftan atak yapan sürücüler içinse farklı bir kriter uygulanıyor: Atak yapan aracın ön aksı, savunma yapan aracın ön aksıyla aynı hizaya gelmeli.
Piastri, art arda yön değiştirilen virajlarda sürüş standartları yönergelerinin uygulanmasının zorlaştığını düşünüyor.
Piastri, aldığı cezayı değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yönergelere baktığımda bu cezaya itiraz etmenin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Ancak Meksika'daki bu viraj dizisinde yönergeleri uygulamak gerçekten çok zor."
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"Her viraj biraz farklı, özellikle de art arda gelen viraj dizilerinde durum böyle. Bir teması önlemek için tek seçeneğiniz pist dışına çıkmak olduğunda kendinizi pek iyi bir durumda bulmuyorsunuz."
"Kesinlikle zor bir durum. Arvid'in oldukça kararlı bir savunma yaptığını düşünüyorum. Yönergelere bakarsanız savunma yapma hakkı vardı. Benim açımdan da hamleyi tamamlamaya çalışmak için, geri çekilmeye çalıştığım ana kadar hakkım olduğunu düşünüyorum. Çarpışma da tam o sırada yaşandı."
Önümüzdeki Sao Paulo Grand Prix'sini değerlendiren Piastri, McLaren'ın takımlar şampiyonasında Red Bull'un önünde üçüncülüğü yeniden elde etme mücadelesinde daha 'sorunsuz' bir hafta sonu geçirmeyi umduğunu söyledi.
McLaren, Austin yarışının ardından Red Bull'un gerisine düşmüştü. İki takım arasındaki puan farkı ise şu anda 17'ye yükselmiş durumda.
McLaren, Brezilya yarışı için güncellenmiş bir ön kanat hazırladı. Bu parçanın, takımın 2027 aracı üzerindeki geliştirme çalışmalarına da katkı sağlaması ve daha öngörülebilir sürüş karakterine sahip bir MCL41 tasarlama hedefini desteklemesi bekleniyor.
Oscar Piastri, McLaren, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Piastri, yeni parçaların mevcut aracın daha dengeli bir sürüş karakterine kavuşmasına yardımcı olmasını umuyor.
"Özel bir şey yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Kesinlikle biraz daha sorunsuz bir hafta sonu geçirmek güzel olurdu."
"Bu hafta sonu aracımızda bazı yeni parçalar olacak. Umarım bunlar işleri biraz daha kolaylaştırır. Ancak toparlanmak için olağanüstü bir şey yapmaya çalışmamıza gerek yok."
"Yapmamız gereken, sürekli üzerinde çalıştığımız konuları geliştirmeye devam etmek ve mümkünse aracın biraz daha iyi davranmasını sağlamak. En büyük hedefimiz bu ve sonrasında nerede olacağımızı göreceğiz."
"Gerçekleşmeyecek bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Bu yüzden elde edebileceğimiz performansın tamamını kullanmaya çalışacağız."
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- Motorsport.com Ekibi
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