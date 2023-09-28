Piastri: "McLaren'la kontrat yenilemek 'karşılıklı güveni' gösteriyor"
McLaren pilotu Oscar Piastri, mevcut sözleşmesinin 2026 sonuna kadar uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu söylüyor.
Bu yıl McLaren ile F1'e adım atan Oscar Pastri'nin anlaşması başlangıçta 2023 sonuna kadardı fakat taraflar geçtiğimiz günlerde yeni bir anlaşma imzaladılar.
Bu anlaşma kapsamında Piastri, en az 2026 sonuna kadar McLaren için yarışmaya devam edecek.
Genç sürücü bu yıl genel anlamda beklentilerin üzerine çıkmış ve ilk podyumunu Japonya'da almıştı.
Bundan ötürü de kendisine bazı takımların ilgi gösterdiği düşünülüyordu.
Anlaşma hakkında konuşan Piastri, şöyle dedi: "Elbette yeni kontratımın açıklanmış olmasından dolayı çok mutluyum."
"Başlangıçta gelecek yıl da McLaren için yarışmaya devam edeceğim düşünülüyordu ama şimdi sözleşmem 2026 sonuna kadar uzatıldı, ki bu harika!
"Geleceğimin netleşmesi güzel ve ekibimizle çalışmaya devam edeceğim için mutluyum."
"Geleceğe güven duymak her zaman iyidir, bu nedenle sözleşmeyi uzatmak benim için de takım için de mantıklı bir karardı."
"Bence bu tür uzun vadeli anlaşmalar, karşılıklı güveni gösterir.
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