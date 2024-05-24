Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Oscar Piastri yarışı dördüncü sırada tamamlayarak McLaren'in yeni geliştirilen aracının bu sezon gridde ön sıralarda yarışabileceğini göstermiş oldu. Norris'in önceki iki yarışta Verstappen'e meydan okumasıyla birlikte, bu zorlu yarışın sezonun geri kalanında da devam edebileceği düşünülüyor.

Piastri McLaren'in 2024'te şampiyonluk için Red Bull'a 'meydan okuyabileceğine' inanıyor

Piastri, ünlü Monako Grand Prix'si öncesinde takımının Woking fabrikasına şampiyonluğu geri getirme umutları hakkında konuştu.

“Üreticiler şampiyonasında, her hafta iyi dereceler elde edersek bir rekabet ortaya koyabiliriz. Ancak, kazanmak için mücadele edebileceğimiz sadece iki hafta sonumuz var. Öncelikle bunu istikrarlı bir şekilde başarabildiğimizden emin olmalıyız. Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk da kendiliğinden gelecektir. Bu yüzden önce hızlı olmaya odaklanacağız ve ardından ne tür sonuçlar alabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşının bu yıl bir yarış kazanmasına ve Imola'da ikinciliği elde etmiş olmasına rağmen, Piastri dünya şampiyonluğu için mücadele etme konusunda pek emin değil: "Bu yıl öyle olacağını sanmıyorum. Özellikle Sürücüler Şampiyonası'nda oldukça zor olacağına inanıyorum. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Çok gerideyim, bu yüzden buna hiç odaklanmıyorum."

Yine de Piastri papaya renkli aracının direksiyonunda çok iyi bir performans sergilediğinin farkında olduğunu şu sözleriyle açıkladı: "Son iki hafta sonunun benim için çok iyi geçtiğini düşünüyorum, özellikle de Imola'nın. Miami'de biraz daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm birkaç şey var. Ancak Imola'da antrenmanların ilk turundan yarışın son turuna kadar baştan sona çok iyi bir hafta sonu geçirdiğimi hissettim. Ve yarışı dördüncü bitirdik. Yani bazen işler böyle gider."