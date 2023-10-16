"Piastri, McLaren'in Ricciardo'ya 'yarışmaması' için ödediği miktarı telafi ediyor"
Karun Chandhok, Oscar Piastri'nin performansının; McLaren'in Daniel Ricciardo'ya yarışmaması için ödediği miktarın önemli bir kısmını 'telafi etmesine' yardımcı olduğunu söylüyor.
McLaren, geçtiğimiz sezon form mücadelesi veren ve Lando Norris'in sadece üçte biri kadar puan toplayan Ricciardo ile yollarını ayırmaya karar verdi ve 2023 sezonu için çaylak pilot Piastri ile anlaştı.
Takım sezona yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Avusturya ve Singapur'da yapılan iyileştirmeler takımın Red Bull'un en yakın rakibi haline gelmesini sağladı.
McLaren şu anda Aston Martin'in 11 puan gerisinde ve Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülük için mücadele veriyor.
Chandhok bunu, Norris ve Piastri'nin daha dengeli bir pilot kadrosu oluşturmasına bağlıyor.
Ayrıca şu anda gösterdikleri performansın, McLaren'in Ricciardo'nun sözleşmesini erken feshettiği için ödediği miktarın '10 milyon veya daha fazlasını telafi edeceğini' düşünüyor.
Sky F1 podcast'inde yaptığı konuşmada Chandhok, şunları söyledi: "Daniel Ricciardo'ya bu yıl kendileriyle yarışmaması için ne kadar ödediklerini bilmiyorum ama bu önemli bir miktar."
Daniel Ricciardo, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Oscar'ın maksimum performans göstererek puanları toplaması ile artık takıma puan kazandıran iki pilotları var, bu sayede takımdan gitmesi için Daniel'a ödedikleri miktarın yaklaşık 10 milyonunu telafi edecekler."
"Yani bu oldukça akıllıca bir hamle oldu."
Bunun üzerine podcast yorumcusu Ted Kravitz, Ricciardo'yu savunmakta gecikmedi ve Ricciardo'nun çok daha geliştirilmiş MCL60 ile Piastri'nin performansını yakalayıp yakalayamayacağını kimsenin bilemeyeceğini söyledi.
Kravitz, "Tam bir adalet, şeffaflık ve bütünlük sağlanması için Daniel Ricciardo'yu bu araçta görmek isterdim."
"Daniel Ricciardo'ya karşı tamamen adil olmamız gerek, şu an Oscar Piastri'nin yaptığını yapamayacağından %100 emin değiliz. Bunun asla gerçekleşmeyeceğini biliyorum ama bunu söylemem gerektiğini düşündüm." dedi.
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