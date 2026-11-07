Formula 1 Sao Paulo GP
Piastri, McLaren'ın güncellemesinden memnun: "Araç iyi hissettiriyor"
Oscar Piastri, Sao Paulo Grand Prix'sinde ikinci antrenman seansının ardından McLaren'ın son güncellemelerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 09:20
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, koltuğunu yedek pilot Leonardo Fornaroli'ye bırakması sebebiyle ilk antrenman seansında yer almadı.
İkinci antrenman seansında direksiyon başına geçen Piastri, 1:11.084'lük bir tur zamanı elde ederek takım arkadaşı Lando Norris'in 0.068 saniye gerisinde beşinci oldu.
Piastri, seansın ardından yaptığı açıklamada güncellemelere dair ilk izleniminin olumlu olduğunu belirtti.
McLaren pilotu, "Araçtaki her şey iyi hissettiriyor ve güncellemeler olumlu görünüyor. Bu da bizi cesaretlendiriyor."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Şimdi bu gelişimin üzerine koymaya devam ederek cumartesi günkü sıralama turları için en uygun çalışma aralığını bulmayı deneyeceğiz."
"Öndeki araçları yakalamak için hâlâ yapmamız gereken şeyler var ancak genel anlamda ilk günün oldukça iyi geçtiğini düşünüyorum."
"İlk antrenman seansında gösterdiği çaba ve faydalı çalışmalar nedeniyle Leo'ya teşekkürler. Bu gece incelememiz gereken çok sayıda veri var, umarım kalan seanslarda bir adım daha ileri gidebiliriz." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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