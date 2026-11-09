Formula 1 Sao Paulo GP
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Sao Paulo Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlayan Oscar Piastri, McLaren'ın önemli ilerleme kaydettiğine inanıyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 08:30
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Oscar Piastri, değişken hava koşullarının etkili olduğu Brezilya'daki yarışa 10. sıradan başladı ve 6. sıraya kadar yükseldi.
Genç pilot, Interlagos'ta gösterdiği performans sayesinde sezonun son üç yarışı için umutlandığını söyledi.
Piastri, F1TV'ye verdiği demeçte, "Genel anlamda iyi bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum ancak biraz daha üst sıralarda olmayı umuyordum."
"Üzerinde çalışmamız gereken bazı noktalar var. Ancak ilk birkaç turun ardından yarış temposunu yakaladığımda gerçekten hızlandık. Bu da bizim için olumlu bir gelişme."
"Sadece birkaç noktayı daha düzeltmemiz, kontrol altına almamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonunda istediğimiz noktaya ulaşacağız." dedi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Piastri, yarışın önemli bir bölümünü Liam Lawson'ın arkasında geçirdi. Avustralyalı pilot, 24. turda Racing Bulls sürücüsünü geçmeyi başardı.
McLaren pilotu, daha iyi bir sıralama turları performansının kendisine ön grupta mücadele etmek için daha iyi bir fırsat sunacağını düşündüğünü söyledi.
"Bu hafta sonundaki en önemli konu kesinlikle sıralama turlarıydı. Orada nasıl daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi çözmemiz gerekiyor."
“Yarışta ritmimizi bulduktan sonra hız anlamında iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Birkaç konuyu daha iyileştirmemiz ve yarışlara daha üst sıralardan başlamamız gerekiyor. Umarım bu şekilde mücadelenin içinde olabiliriz."
Interlagos'taki altıncılık, Piastri'nin podyum hasretini üst üste 16 yarışa çıkardı. Bu, Avustralyalı pilotun Formula 1 kariyerindeki en uzun podyumsuz serisi oldu.
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- Motorsport.com Ekibi
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