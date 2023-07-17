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Piastri: "McLaren'ın bu kadar gelişmesini beklemiyordum"

McLaren pilotu Oscar Piastri, İngiliz ekibin bu kadar büyük bir adım atmasını kendisinin de beklemediğini söyledi.

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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, son yarış Britanya GP'de dördüncü oldu ve on yarışlık Formula 1 kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

Bundan önceki en iyi sonucu, Avustralya'da aldığı sekizincilikti.

Bu ani performans artışının ardında McLaren'ın getirdiği güncelleme paketi yatıyor. Takım, son iki yarışa önemli güncellemeler getirerek MCL60'ın performansını önemli oranda arttırdı.

Piastri, takımın böyle büyük bir adım atmasını kendisinin de beklemediğini söyledi.

Avustralyalı sürücü şöyle konuştu: "Elbette beklemiyordum."

"Yılın başında çok istikrarsızdık ve sonuçlar büyük ölçüde pistlerin yapısına, asfaltın yüzeyine ve diğer faktörlere bağlıydı."

"Şimdi bu güncellemeler sayesinde, aracın temposunu önemli oranda arttırmayı başardık fakat en cesaret verici olan şey Pazar günü büyük bir adım atmış olmamız."

"Araç güncellemelerden önce bile, eğer şartlar bize uygunsa tek turda çok iyiydi fakat pazar günleri geriye düşüyorduk."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

"Silverstone'da hem Pazar hem de Cumartesi günü hızlıydık ve bu çok iyi bir şey. Dolayısıyla aracı geliştirmeyi ve sezonun gidişatını değiştirmeyi başardığı için takıma teşekkür etmeliyiz."

"Önümüzde bazı zorluklar olacağına eminim fakat umut ediyorum ki bu, zaman zaman olduğu gibi, son sıralarda mücadele etmek yerine Mercedes ve Ferrari ile zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına gelir." dedi.

Piastri, bu hafta sonu da güçlü olmalarını bekliyor.

"Lando'nun Avusturya'da elde ettiği sonucun tek seferlik olabileceğini düşünüyorduk, bu yüzden Silverstone'da daha yavaş olabileceğimiz konusunda endişeliydik."

"Fakat orada daha da hızlı gittik ve bu harikaydı. Tüm yüksek hızlı virajlarıyla aracımıza uygun bir pistti. Budapeşte'de çok sayıda orta hızlı viraj var, bu yüzden onlarla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz."

"Fakat üst üste iki iki yarış geçirerek, bunun şans olmadığını kanıtladık."

"Macaristan'da en hızlı ikinci takım olup olmayacağımızı bilmiyorum ama kesinlikle yüksek pozisyonlara çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz tam olarak bu."

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Vettel, gelecekte F1 yönetiminde yer alabilir

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