Piastri, McLaren'in 2024'te 'daha fazlası için savaşmasını' bekliyor
Oscar Piastri, McLaren Formula 1 takımının bu sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasının ardından 2024 yılında daha fazlası için savaşmasını bekliyor.
MCL60 ile zor bir başlangıcın ardından Woking ekibi sezon ortasından itibaren başarılı bir dizi güncelleme yaparak aracı üst sıralara taşıdı.
Çaylak Piastri iki podyum ve bir sprint yarışı zaferi elde ederken, takım arkadaşı Lando Norris yedi kez ilk üçe girmeyi başardı.
Piastri, takımın bu tür bir ivmeyi gelecek sezonda da sürdürmesini ve tüm yarışlarda başlangıçtan itibaren rekabetçi olmasını umuyor.
Piastri, "Bence ekip olarak yılın ikinci yarısında çok daha fazla başarının tadına vardık. Sanırım gelecek yıl daha fazlası için mücadele etmeyi ya da en azından bu yıl geçirdiğimiz iyi hafta sonlarını her hafta sonu sürdürmeyi umuyoruz. Ama eminim Mercedes ve Ferrari de aynı fikirdedir."
"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kesinlikle bu yıla göre biraz daha iyi başlamaya çalışacağız. Kendi adıma çok daha fazla tecrübeye sahip olduğumu hissediyorum. Umarım bunu kendimizi hangi pozisyonda bulursak bulalım kullanabilirim." dedi.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Piastri, 2023'ün başlarında yarış hafta sonlarında sıralama turlarında hızını arttırdığını ve performansının genel hafta boyunca artarak ilerlediğini kabul etti. Yıl ilerledikçe ve daha fazla deneyim kazandıkça bu yaklaşım değişti.
"Bu yıla başlarken geçen seneye göre daha fazlasını bildiğimi düşünüyorum."
"[Abu Dhabi'de] başlangıçtan itibaren hızım gerçekten iyiydi. Sadece çok fazla hata yaptım. Sıralamalara birkaç onda bir farkla girip bunu nasıl yapacağımı düşünmektense böyle olmasını tercih ederdim. Yılın ikinci yarısının aksine, eğer bir fark varsa bu hız eksikliğinden ziyade hatalardan kaynaklanıyor."
"Bence yarışlarda hâlâ yapmam gereken işler var. Yavaş yavaş ilerlediğimi hissediyorum. Ama şu anki durumumdan memnunum." dedi.
Hâlâ öğrenmesi gerekenleri açıklarken Piastri, "Bu lastikler kolay değil. Bu araç belirli koşullarda kolay değil. Her grand prix her zaman yeni bir deneyimdir."
"Gelecek yıl bu araçla tüm pistlerde bulunduğum için ne beklemem gerektiğini biraz daha iyi bileceğim. Her yarıştan, başlangıçta bildiğimden çok daha fazlasını bilerek ayrıldığımı hissediyorum. Umarım bu gelecek yıl biraz daha güçlü olabilir." dedi.
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