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Piastri: "McLaren'de harika bir kültür var"

Oscar Piastri, çaylak sezonunda kendisine yardımcı olduğunu düşündüğü McLaren içindeki kültürü övdü.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren, during the drivers parade

McLaren'in Piastri'yi işe alması ve takımın geçen yıl onun için rakip Alpine ile mücadele etmesi, Avustralyalı'nın MCL60'a getirilen güncellemelerden bu yana bir dizi güçlü performans ve sonuç sunmasıyla sonuçlandı.

Bunun sonucunda ikili, 2026 sezonu sonuna kadar süresi olan bir anlaşma imzaladı.

Piastri geçtiğimiz yıl boyunca hem perde arkasında hem de pistlerde yaşadıklarının bir pilot ve kişilik olarak hızla gelişmesini sağladığını söylüyor.

Speedcafe tarafından McLaren'da kendisini etkileyen ve hızlı yükselişine yardımcı olan şeyin ne olduğu sorulduğunda, "Takıma katıldığım andan itibaren, beni çok iyi karşılayan çok iyi bir kültür olduğunu hissettim." 

"Zor zamanlarda bile herkes durumu iyileştirmeye çalışmak için çok motive oluyordu, ister yarış ekibindeki insanlar olsun, ister tasarım ofisindekiler. Kim olursa olsun, her zaman iyimserlerdi."

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"Durumu tersine çevirebileceğimize dair güveni görmek güzeldi. Avusturya ve Silverstone'da araca ilk güncellemeleri yaptığımızda ve bunların bize umduğumuz türden kazançlar sağlayıp sağlamayacağı konusunda bazı soru işaretleri vardı, ancak sağladılar."

"O zamandan beri ekip olarak ilerlemeye devam edebileceğimize dair güvenimiz tam."

"Takıma ilk katıldığımda da söylediğim gibi, ön sıralarda yarışmaya hazır olduğumuzu düşünüyordum. Bunu yapabilmek için sadece araçtaki araçlara ihtiyacımız vardı."

"Bu da benim de gelişmeme yardımcı oldu. Çok ama çok faydalı oldu."

Piastri 'kültür' kelimesini ve bunun kendisi için özel olarak ne anlama geldiğini tanımlarken şunları ekledi: "Basit şeyler, takımın samimiyeti gibi."

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

"F1'de ve genel olarak motor sporlarında, garajın iki tarafında bölünme potansiyeline sahipsiniz ve burada durum kesinlikle böyle değil."

"Hepimiz tek bir ekip olarak birlikte çalışıyoruz, Lando ve benden başlayarak tüm mühendislere ve mekanikerlere kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Herkesin arasındaki bağı, ilişkiyi görmek gerçekten çok güzel."

Piastri bu 'kültürün' Mexico City ve São Paulo Grand Prix'leri arasında takım müdürü Andrea Stella ile tenis oynamaya kadar uzandığını açıkladı.

Piastri, "Böyle şeylere sahip olmak her zaman güzeldir." dedi.

Kimin kazandığı sorulduğunda ise, "Kesinlikle Andrea kazandı!" yanıtını verdi.

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