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Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim"

Oscar Piastri, takımın Bahreyn Grand Prix'sindeki kötü performansının ardından, 2023 için Alpine'den McLaren'a geçtiği için pişman olduğu yorumunu reddetti.

Matt Kew
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Piastri: "McLaren'da yarıştığım için pişman değilim"
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Bu yıl McLaren'la F1'e adım atan Oscar Piastri, sezonun ilk yarışının henüz 13. turunda sorun yaşadı ve finiş göremedi.

Yeni sezonun yarış dışı kalan ilk ismi olan Piastri'ye, kendisi gibi dayanıklılık sorunu yaşayan -takım arkadaşı- Lando Norris de takıldı.

Hem performans olarak iyi olmayan hem de dayanıklı görünmeyen McLaren için işler pek iyi gitmiyor ve bu da geçen yıl tartışmalı şekilde Alpine'den ayrılan Piastri'nin aldığı karardan ötürü pişman olabileceği yorumlarını getiriyor.

Piastri, "Benim için hiçbir zaman iki takım arasında seçim yaptığım bir durum olmadı. Olay hiçbir zaman bu noktaya gelmedi. Tabii ki diğer detayların hepsi birdenbire ortaya çıktı ve çokça gündeme geldi."

"Ancak benim için McLaren'a gitmek istediğim açıktı çünkü beni buraya getirmek için büyük bir tutku gösterdiler."

"Bu da kararımda büyük bir rol oynadı. Bu yüzden olaya bu şekilde bakmıyorum ve şu anda bulunduğum yere odaklanmış durumdayım."

"Olmak istediğimiz yere geri dönmek için takımı ileriye taşımaya çalışıyorum." dedi.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Piastri, McLaren tarafından ortaya konan gelişim planına inandığını ve Nisan ayındaki Bakü yarışında, daha farklı bir araca sahip olacaklarını dile getirdi.

Piastri, Açıkçası şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu konuda çok açık olduk."

"Kendimizi olmamız gereken yere, yani ilk üç ya da dört takımı kovalayan konuma geri getirmek için iyi bir gelişim planı hazırladık."

"İlk üç ya da dört takımla aynı seviyeye gelmek zor; Bakü'deki bu yeni güncellemelerin bize neler getireceğini göreceğiz."

"Fakat açıkçası, bu yıl kademeli olarak kaydetmeyi planladığımız gelişim sürecinin ilk adımı olacak."

"Aston Martin'in bu kış attığı adımdan ilham alabiliriz. Çok sıkı çalışırsanız böyle bir adım atmanız mümkün. Elbette tekrar geri dönmek istiyoruz."

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