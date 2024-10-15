Piastri, Alpine'de kalsaydı gelecekte Mercedes pilotu olabilir miydi?

Oscar Piastri, Formula 3 ve Formula 2’yi arka arkaya kazandıktan sonra, motor sporlarındaki en yetenekli genç sürücülerden biri haline gelmişti.

F2 zaferinin ardından bir yıl beklemek zorunda kaldı ve ardından Alpine, Alonso’nun Aston Martin’e geçmesiyle Piastri’yi transfer etmeyi umuyordu.



Ancak Piastri, McLaren ile çoktan anlaşmıştı. McLaren, Piastri'nin sözleşme sürecinde galip geldi ve Piastri, 2023 sezonunda Daniel Ricciardo’nun yerini aldı. Alpine ise Red Bull’un genç pilotu Pierre Gasly ile anlaşarak Ocon-Gasly ikilisiyle çalışmaya başladı.

O zamandan beri iki takımın talihleri tamamen değişti. Piastri, iki Grands Prix zaferi ve dokuz podyum başarısı elde ederken, Alpine pilotları Gasly ve Ocon sadece iki podyum başarısı gösterebildi. Ayrıca iki takım arasında büyük bir puan farkı oluştu.

Diğer taraftan Peter Windsor, enteresan bir görüş ortaya attı.



Oscar Piastri’nin Alpine’de kalması durumunda Esteban Ocon’u yenerek Mercedes’e geçme şansı olduğunu öne sürdü.



Windsor, Piastri’nin yeteneklerine vurgu yaparak şöyle dedi: “Oscar, Alpine’de kalsaydı, Ocon’u gölgede bırakır ve Lewis Hamilton ayrıldığında muhtemelen Mercedes pilotu olurdu."



"Bu McLaren’den daha iyi olduğu anlamına gelmez ancak büyük olasılıkla George Russell ile Mercedes’te yarışıyor olabilirdi ki bu da oldukça ilginç olurdu.”