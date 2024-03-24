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Formula 1 Avustralya GP

Piastri: "McLaren takım emirleri tamamen adildi"

Oscar Piastri, McLaren'in Avustralya Grand Prix'sinde Lando Norris'in öne geçmesini istemesinin 'tamamen adil' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Mark Horsburgh

McLaren yarışın ortalarında öndeki Piastri'den Norris ile pozisyon değiştirmesini istedi. Yarışın sonunda McLaren ikilisi Ferrari pilotlarının arkasında 3. ve 4. sıraları elde ettiler.
Avustralyalı pilot kendi seyircisi önünde podyumu kaçırdığı için üzülürken, yarışın başlarında takım arkadaşını geride bırakmasına izin verildiği ve Norris daha taze lastiklerle daha hızlı olduğu için pozisyon değişiminin adil olduğunu kabul etti.
Piastri "Bence tamamen adildi."
"Norris yarışa benim önümde başladı. Pite biraz daha geç girdi, sonrasında beni yakaladı ve yarışın o noktasında benden daha hızlıydı."
"O noktada Leclerc'i takip ediyordum ve Lando ikimize de yakkaşmıştı. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse beni geçip ardından Charles'ı da geçmesini umuyordum."
"Tabii ki evimde üçüncü sırada kalabilmeyi çok isterdim. Ama benim için adil olan buydu." dedi.
Norris, Piastri'yi geride bıraksa da Ferrari'ye meydan okumak için yeterli güce sahip değildi.
Piastri, McLaren'in güçlü hafta sonundan cesaret aldığını ancak kendi hatalarından dolayı da aynı derecede hayal kırıklığına uğradığını söyledi. 
"Benim için güçlü bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Gerektiğinde birkaç hata yaptım ki bu biraz sinir bozucu ama bugün sağlam bir sonuç elde ettim."
"İkinci stint'in sonuna doğru biraz pist dışına taştım ve lastiklere biraz hasar verdim, yarışın o kısmı benim için zor geçti." 
"Bu yüzden bazı şeyleri öğrenmeli ve neyi biraz daha iyi yapabileceğimi görmeliyim. Bunun dışında oldukça güçlü bir gün geçirdik."
"Benim için en büyük sürpriz Sergio Perez'in hızıydı. Onun beni geçmesini bekliyordum ama geçmedi. Bu muhtemelen griddeki diğer herkes için iyimser bir tablo çizmiştir."

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