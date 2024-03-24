Piastri: "McLaren takım emirleri tamamen adildi"
Oscar Piastri, McLaren'in Avustralya Grand Prix'sinde Lando Norris'in öne geçmesini istemesinin 'tamamen adil' olduğunu düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Mark Horsburgh
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