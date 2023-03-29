Piastri: "McLaren, ön bölüme dönmek için gereken her şeye sahip"

Haberi dinle

Oscar Piastri, Formula 1 pilotu olarak Melbourne'deki ilk yarışına çıkmaya hazırlanıyor.

Avustralyalı pilot, hafta sonu başlamadan önce takıma nasıl alıştığını anlattı ve McLaren'ın başarılı olacağına inandığını fakat bunun için çok fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

Oscar Piastri, "Takımda olmaktan gerçekten keyif alıyorum."

"12 yıl önce yarışmaya başladım, Formula 1'e girmek için gerçekten çok çalıştım. Zor oldu ama kendimi Formula 1 pilotu olarak adlandırdığım için çok mutluyum."

"Takımdaki herkes beni sıcak şekilde karşıladı. Takıma hazırlanmak ve yardımcı olmak, insanları tanımak, yüzlerini ve isimlerini öğrenmek için fabrikada mümkün olduğunca fazla zaman geçirmeye çalıştım."

"İlk yarışlarımıza zaten çıktık, bu da aracımda çalışan tüm mekanikerlerle ilişkimizi güçlendirmemize yardımcı oldu. Takımda kendimi rahat hissediyorum, McLaren için yarışmaktan çok mutluyum ve her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum."

"Takımın ön tarafa geri dönmek için gerekli tutku ve enerjiye sahip. Şu anda istediğimiz pozisyonlarda değiliz ama ben, Lando ve tüm takım kazanmak istiyoruz - Formula 1'de bunun için varız."

"İlerlememizi sağlayacak bir plan geliştirdik. Yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyoruz, yeni bir simülatörümüz var, en önemli şey bir planımızın olması."

"Bazen başarının yarısı, sorunlarınızın tam olarak ne olduğunu anlamaktan ve bunları çözmek için ne yapmanız gerektiğini bulmaktan geçer."

"Zayıf yönlerimiz hakkında her şeyi olmasa da çok şey öğrendiğimize ve tüm sorunlarımızı çözmek için çok çalışacağımıza eminim." dedi.