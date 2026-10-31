Formula 1 Meksika GP
Piastri: "Ferrari'yi yenmek zor olacak"
Oscar Piastri, McLaren'ın Meksika'daki yüksek rakımla başa çıkma performansından memnun olsa da Ferrari'yi yenmenin zor olacağını dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 11:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Motorsport Papaya
For McLaren fans. Papaya news from Woking, with the latest on the drivers, the car, team strategy and every race weekend.
Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, deniz seviyesinden 2.200 metreden daha yüksek bir konumda bulunuyor. Takımlar çok düşük yere basma kuvvetiyle mücadele ederken soğutma performansı da olumsuz etkileniyor. Bu durum, Meksika'yı sezonun en zorlu yarış hafta sonlarından biri hâline getiriyor.
Meksika'da ikinci antrenman seansının ardından konuşan Oscar Piastri, koşulların beklediği kadar zorlayıcı olmadığını söyledi: "Kesinlikle zordu ancak beklediğimden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Hatta belki de beklediğimden biraz daha iyiydi. Dolayısıyla her şey yolunda hissettirdi. Açıkçası oldukça rekabetçi göründüğümüzü düşünüyorum."
"İkinci antrenman seansında yumuşak lastiklerle attığım tur oldukça dağınıktı ancak genel hızımızın yerinde olduğunu hissettim. Ferrari çok güçlü görünüyordu ancak bence bizim için de oldukça iyi bir gündü.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Piastri, hatalarını azaltması hâlinde sıralamada çok daha üst sıralara çıkabileceğini söyledi.
"Birkaç büyük hata yaptım. Bunları düzeltebilirsem çok daha üst sıralarda yer alabileceğime dair iyimserim."
"Ancak görünen o ki yarın Ferrari'yi yenmek çok zor olacak. Tüm grid genelinde rekabet oldukça yakın. Bu nedenle en iyi performansınızı ortaya koymanız gerekecek."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Vasseur: “Meksika tamamen farklı bir zorluk seviyesinde”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Resmi: FIA, Audi'ye 7.500 euro para cezası verdi
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
3 s
Resmi: FIA, Audi'ye 7.500 euro para cezası verdi
2026 MotoGP Malezya GP sprint: Acosta kazandı, lider giden Alex Marquez kaza yaptı!
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
3 s
2026 MotoGP Malezya GP sprint: Acosta kazandı, lider giden Alex Marquez kaza yaptı!
Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP sprint
MotoGP
MotoGP
Malezya GP
36 dk
Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP sprint
Daha fazlası
Oscar Piastri
Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
22 s
Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"
Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
1 g
Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"
Stella açıkladı: McLaren, neden Austin'de takım emirleri kullandı?
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
3 g
Stella açıkladı: McLaren, neden Austin'de takım emirleri kullandı?
Daha fazlası
McLaren
Norris: "Gelişim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
1 g
Norris: "Gelişim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik"
McLaren'da kriz rakamlara yansıyor: Red Bull ile puan farkı kapandı
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
4 g
McLaren'da kriz rakamlara yansıyor: Red Bull ile puan farkı kapandı
Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
5 g
Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"
Son Haberler
Piastri: "Ferrari'yi yenmek zor olacak"
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 dk
Piastri: "Ferrari'yi yenmek zor olacak"
Vasseur: “Meksika tamamen farklı bir zorluk seviyesinde”
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
41 dk
Vasseur: “Meksika tamamen farklı bir zorluk seviyesinde”
Taraftar gerginliği büyüyor: Hadjar, hakem kuruluna çağrıldı!
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
1 s
Taraftar gerginliği büyüyor: Hadjar, hakem kuruluna çağrıldı!
Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”
Formula 1
F1 Formula 1
Meksika GP
2 s
Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol