Formula 1 Meksika GP

Piastri: "Ferrari'yi yenmek zor olacak"

Oscar Piastri, McLaren'ın Meksika'daki yüksek rakımla başa çıkma performansından memnun olsa da Ferrari'yi yenmenin zor olacağını dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 11:00

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Motorsport Papaya



For McLaren fans. Papaya news from Woking, with the latest on the drivers, the car, team strategy and every race weekend.

Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, deniz seviyesinden 2.200 metreden daha yüksek bir konumda bulunuyor. Takımlar çok düşük yere basma kuvvetiyle mücadele ederken soğutma performansı da olumsuz etkileniyor. Bu durum, Meksika'yı sezonun en zorlu yarış hafta sonlarından biri hâline getiriyor.

Meksika'da ikinci antrenman seansının ardından konuşan Oscar Piastri, koşulların beklediği kadar zorlayıcı olmadığını söyledi: "Kesinlikle zordu ancak beklediğimden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Hatta belki de beklediğimden biraz daha iyiydi. Dolayısıyla her şey yolunda hissettirdi. Açıkçası oldukça rekabetçi göründüğümüzü düşünüyorum."

"İkinci antrenman seansında yumuşak lastiklerle attığım tur oldukça dağınıktı ancak genel hızımızın yerinde olduğunu hissettim. Ferrari çok güçlü görünüyordu ancak bence bizim için de oldukça iyi bir gündü.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Piastri, hatalarını azaltması hâlinde sıralamada çok daha üst sıralara çıkabileceğini söyledi.

"Birkaç büyük hata yaptım. Bunları düzeltebilirsem çok daha üst sıralarda yer alabileceğime dair iyimserim."

"Ancak görünen o ki yarın Ferrari'yi yenmek çok zor olacak. Tüm grid genelinde rekabet oldukça yakın. Bu nedenle en iyi performansınızı ortaya koymanız gerekecek."

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- Motorsport.com Ekibi

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