Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"

Son iki yarışa yeni güncellemeler getiren ve oldukça iki iyi hafta sonu geçiren McLaren, Silverstone'da Red Bull'un ana rakibi olarak herkesi şaşırttı.

Şanssız bir yarış çıkaran ve podyumu neredeyse kıl payı kaçıran Piastri, dördüncü tamamladığı hafta sonunun ardından temkinli kalmayı seçti.

Piastri, "Avusturya pisti McLaren'a her zaman uyan bir pist oldu."

"Silverstone'a sezon başından daha iyi olabileceğimizi fakat Avusturya kadar iyi olmayabileceğimizi düşünerek gittik ama daha da hızlıydık."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Macaristan'ın ne getireceğini göreceğiz."

"Silverstone'un araca uyduğunu düşünüyorum, bu yüzden bu formu koruyup koruyamayacağımızı göreceğiz. Bence yine en hızlı ikinci takım olabiliriz ama beşinci ya da altıncı takım da olabiliriz."

"Umarım artık Ferrariler, Mercedesler, Astonlar ve hatta Alpinlerle aynı gruba girmişizdir. Ancak sıralama değişmeye devam edebilir."

"Örneğin geçen sefer Williams bile iki Ferrari'yi geçmeyi başardı. Bu yüzden durumu hafife almamalı ve otomatik olarak önde olmayı beklememelisiniz."

"Macaristan çok farklı bir pist ve muhtemelen oldukça sıcak olacak. Yine de şu anki hızımızı korumayı bekliyoruz."

"Her halükarda gerçekçi olmaya çalışacağız ve ilk on içinde bitirmeyi umacağız." dedi.