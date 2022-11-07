Piastri, McLaren ile ilk testini yaptı mı?

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Oscar Piastri, sezon sonunda uzun süredir kendisine destek veren ve F1 için yetiştiren Alpine'den ayrılarak McLaren'a geçecek.

Avustralyalı pilot burada, kontratı sezon sonunda feshedilecek olan vatandaşı Daniel Ricciardo'nun yerini alacak.

Piastri-Alpine-McLaren üçgeniyle ilgili durum uzun süredir tartışma konusu ve anlaşmanın açıklanmasından bu yana Piastri'nin Fransız ekipteki aktifliği büyük oranda kısıtlandı.

2021 Formula 2 şampiyonu normalde sezon içi testler yapıp, cuma antrenmanlarında piste çıkacaktı ancak Alpine, bu testler için Jack Doohan'ı tercih etti.

Alpine ile olan anlaşması bu yılın sonunda bitecek olan Piastri'nin McLaren'a ne zaman katılacağı muammaydı.

Fakat Fransız basını, 2021 Formula 2 şampiyonunun geçen hafta Paul Ricard'da düzenlenen iki günlük özel testte McLaren ile piste çıktığını duyurdu.

Fransız yayın kuruluşu AutoHebdo'nun haberine göre Piastri Çarşamba ve Perşembe günleri Fransa'nın güneyinde bulunan pistte, McLaren'ın geçen yılki aracını kullandı.

AutoHebdo, Piastri'nin Çarşamba günü pistin kısa bir varyasyonunu kullandığını, Perşembe günü ise ıslak zeminde pistin tam versiyonunda sürüş yaptığını iddia etti.

Görünüşe bakılırsa Piastri test boyunca McLaren tulumu giyiyordu; bu da Alpine ile McLaren arasında bir tür fesih anlaşması yapıldığını gösteriyor.