Piastri, McLaren ile Barselona'da piste çıktı
Oscar Piastri, bugün Barselona'da McLaren MCL35M'in direksiyonuna geçti ve gelecek yıla yönelik hazırlıklara kaldığı yerden devam etti.
2023 F1 sezonu öncesinde üç günlük bir test olacak ve bu da her sürücünün sadece 1.5 günü olduğu anlamına geliyor.
Oscar Piastri, 2023'te F1'e girecek çaylaklardan birisi ve McLaren, kendisini F1 araçlarına en iyi şekilde hazırlanmak için belirli bir program hazırladı.
İşte bundan ötürü bugün, deneyim kazanmak amacıyla Barselona'ya geldi ve sabah saatlerinde piste çıktı.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: McLaren
Piastri, bu yıl öncesinde kullanılan eski nesil MCL35M aracının direksiyonuna geçti. Bunun öncesinde Paul Ricard'da, MCL35M ile iki günlük bir test gerçekleştirmişti.
Piastri'nin anlaşması normalde 2022 sonunda bitiyordu ancak McLaren, Alpine ile anlaşıp, Avustralyalı pilotun erkenden takımdan ayrılmasını sağladı.
Bu anlaşma sayesinde Avustralyalı sürücü, Abu Dhabi'deki Yas Marina testinde McLaren MCL36'yı sürebildi.
Piastri, bugünkü testte sürüş prosedürlerine alışmaya çalışacak ve gün boyunca bir dizi pit stop çalışması yapacak.
Ayrıca gelecek yıl için mühendislerle nasıl iletişim kurması gerektiği konusunda deneyim kazanacak.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: McLaren
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