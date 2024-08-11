Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
McLaren pilotu Oscar Piastri, sezonun kalan yarışlarında her pistte güçlü olmalarını bekliyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on the podium with the winners trophy
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
McLaren takımı 2012'den bu yana ilk kez yaz tatiline şampiyonada ikinci sırada girdi ve sezonun ikinci yarısında şampiyonluğu hedefliyor.
Kısa bir süre önce Oscar Piastri, Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezini ziyaret ederek sezonun ilk bölümünü özetledi.
Piastri şöyle dedi: "Neredeyse hiçbirimiz bu yıl yarış kazanabileceğimizi hayal etmemiştik. Özellikle de çok da iyi başlayamadığımız geçen sezondan 1.5 sene sonra bunu hiç beklemiyorduk."
"Takım gidişatı mucizevi şekilde değiştirdi ve ben de bu başarının bir parçası olduğum için çok mutluyum."
"Bu başarının boyutu bizi biraz şaşırttı ama düşündüğünüzden daha fazla kupa kazandığınızda bu güzel bir sürpriz oluyor."
"Geçen yılın sonunda aracımız sadece belirli pistlerde hızlıydı ve iyi sonuçlar almak için bu yarışlardaki sonuçlara güvenmeliydik."
"2024'te her yerde hızlıyız, bu çok sevindirici ama asıl önemli olan artık sadece geçen yılki gibi yüksek hızlı virajlarda iyi olmamamız."
"Artık herhangi bir pistte hız açısından birinci olmasak bile en hızlılar arasında yer alacağımızdan oldukça eminiz.
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