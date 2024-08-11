Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

McLaren pilotu Oscar Piastri, sezonun kalan yarışlarında her pistte güçlü olmalarını bekliyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on the podium with the winners trophy

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, on the podium with the winners trophy

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

McLaren takımı 2012'den bu yana ilk kez yaz tatiline şampiyonada ikinci sırada girdi ve sezonun ikinci yarısında şampiyonluğu hedefliyor.

Kısa bir süre önce Oscar Piastri, Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezini ziyaret ederek sezonun ilk bölümünü özetledi.

Piastri şöyle dedi: "Neredeyse hiçbirimiz bu yıl yarış kazanabileceğimizi hayal etmemiştik. Özellikle de çok da iyi başlayamadığımız geçen sezondan 1.5 sene sonra bunu hiç beklemiyorduk."

"Takım gidişatı mucizevi şekilde değiştirdi ve ben de bu başarının bir parçası olduğum için çok mutluyum."

"Bu başarının boyutu bizi biraz şaşırttı ama düşündüğünüzden daha fazla kupa kazandığınızda bu güzel bir sürpriz oluyor."

"Geçen yılın sonunda aracımız sadece belirli pistlerde hızlıydı ve iyi sonuçlar almak için bu yarışlardaki sonuçlara güvenmeliydik."

"2024'te her yerde hızlıyız, bu çok sevindirici ama asıl önemli olan artık sadece geçen yılki gibi yüksek hızlı virajlarda iyi olmamamız."

"Artık herhangi bir pistte hız açısından birinci olmasak bile en hızlılar arasında yer alacağımızdan oldukça eminiz.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari ikinci yarı için yeni güncellemeler hazırlıyor

Ferrari ikinci yarı için yeni güncellemeler hazırlıyor

Formula 1
Ferrari ikinci yarı için yeni güncellemeler hazırlıyor
Ogier, WRC Akropolis Rallisi'ne katılmaya hazırlanıyor

Ogier, WRC Akropolis Rallisi'ne katılmaya hazırlanıyor

WRC
Finlandiya Rallisi
Ogier, WRC Akropolis Rallisi'ne katılmaya hazırlanıyor
Verstappen'e göre Hadjar, F1'de yarışabilecek yeteneklere sahip

Verstappen'e göre Hadjar, F1'de yarışabilecek yeteneklere sahip

Formula 1
Verstappen'e göre Hadjar, F1'de yarışabilecek yeteneklere sahip

Son Haberler

Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor
Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"

Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"

F1 Formula 1
Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"
Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"

Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"

F1 Formula 1
Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"
Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

MGP MotoGP
Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye