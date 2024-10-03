Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı

Oscar Piastri, Alpine ile McLaren arasında çekişme konusu olan seçimini hangi kriterlere göre yaptığını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Oscar Piastri'nin McLaren'a geçişi, Alpine'i sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruyla gafil avlamasının ardından Formula 1 tarihine kazındı.

Fransız takımı 2023 sezonunda, ayrılan Fernando Alonso'nun yerine Piastri'nin geçeceğini duyurmuştu ancak yaklaşık birkaç saat sonra Oscar Piastri X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak takımla anlaştığını yalanladı.

McLaren, Piastri’yi ayrılan Daniel Ricciardo'nun yerine pilotları olarak açıklayacaktı. Bu sırada Piastri, geleceği hakkında Zak Brown ile temas halindeydi. Alpine’in geleceği konusunda belirsizlik yaşaması, Esteban Ocon ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak kendilerini köşeye sıkıştırmaları ve Fernando Alonso’nun geleceği konusunda karar verememeleri, kapıyı McLaren’a açtı.

Alpine, Piastri ve ekibini McLaren ile görüşmelere başlamadan önce aylarca görmezden gelmiş olsa da AMuS'a konuşan Piastri’ye göre kararını etkileyen çok daha fazla şey vardı.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Oscar Piastri Alpine ve McLaren arasında seçim yaparken dikkat ettiği hususları açıkladı

McLaren sonunda Piastri'yi Sözleşme Tanıma Kurulu ile yapılan bir duruşmanın ardından aldı, ancak Avustralyalı zorlandıkları bir dönemde takıma katılma kararında çok daha fazlasının etkili olduğunu açıkladı.

Piastri, “Karar vermemle sonuçlanan süreç, bir takımın lehine diğerinin aleyhine karar vermekten çok daha karmaşıktı. Bir takım bana netlik sağlayamıyor ya da sorularıma cevap veremiyordu, diğeri ise verebiliyordu.”

“Elbette McLaren'ın geçmişi de beni cezbetti ve başarılı olacak bir takıma katıldığımı hemen hissettim. Ancak bunun bu kadar hızlı gerçekleşeceğini ve şu anda olduğumuz kadar rekabetçi olacağımızı asla hayal edemezdim.”

“18 ay önce McLaren'a katıldığımda neredeyse sonuncuyduk. Şimdi her şeyi tersine çevirdik. Sadece araç geliştiği için değil. Takım da benim gelişmeme yardımcı oldu. On iki ay önce, bu yılki gibi sonuçlar mümkün olmazdı.” dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Oscar Piastri ve McLaren'ın başarıya giden olağanüstü yükselişi

McLaren'ın 2023'ün başında griddeki en kötü takımlardan biriyken, 2024'e altı yarış kala şampiyonluk adayı haline gelmesi dikkat çekici.

Takım, kötü geçen ilk yarışlarının ardından teknik direktör James Key'i görevden almak için erken hamleler yaptı ve teknik kadrosunu yeniden yapılandırdı.

Atamaların kilit ismi, 2023'ün sonlarına doğru takıma katılan ve bu yılki araca doğrudan etkisi olan eski Red Bull mühendisi Rob Marshall oldu.

Piastri bu yıl Lando Norris'e kıyasla zaman zaman temposuz görünse de, Macaristan'da kazandığı galibiyetle ilk kez zafere ulaştı. Norris'in kazanacak hıza sahip olduğu ancak takım emirleri nedeniyle önemli puanlar alamadığı düşünüldüğünde bu zafer pek inandırıcı değildi ancak o zamandan beri Piastri, takım arkadaşının en önemli rakiplerinden biri oldu.

Azerbaycan'da Charles Leclerc'in baskısına rağmen elde ettiği ikna edici galibiyet, Bernie Ecclestone'a göre Piastri'nin gelecek için izlenmesi gereken biri olduğunu kanıtlarken, Alpine'den uzaklaşma kararının kariyeri için verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu da doğruladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff, Antonelli'yi neden Williams yerine doğrudan Mercedes'e aldıklarını açıkladı
Sonraki haber Mekies: "RB'nin yeni aero merkezi en iyi F1 takımlarıyla mücadelenin anahtarı olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

Formula 1
Singapur GP
Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"
Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"

Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"

MotoGP
Japonya GP
Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"
Newey, 2025 yılında Ferrari'ye geçerek Hamilton'a katılmak yerine neden 'eski tarz' Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Newey, 2025 yılında Ferrari'ye geçerek Hamilton'a katılmak yerine neden 'eski tarz' Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Formula 1
Singapur GP
Newey, 2025 yılında Ferrari'ye geçerek Hamilton'a katılmak yerine neden 'eski tarz' Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"

McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"

Formula 1
Singapur GP
McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"
Red Bull'un F1 stratejisi başkanı Courtenay, McLaren'a katılıyor

Red Bull'un F1 stratejisi başkanı Courtenay, McLaren'a katılıyor

Formula 1
Red Bull'un F1 stratejisi başkanı Courtenay, McLaren'a katılıyor

Son Haberler

Hamilton: "McLaren'e imza atmasaydım Formula 1'de olamazdım"

Hamilton: "McLaren'e imza atmasaydım Formula 1'de olamazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP
Hamilton: "McLaren'e imza atmasaydım Formula 1'de olamazdım"
Binotto, Audi'nin güç ünitesindeki beklentiyi düşük tutmak istiyor

Binotto, Audi'nin güç ünitesindeki beklentiyi düşük tutmak istiyor

F1 Formula 1
Singapur GP
Binotto, Audi'nin güç ünitesindeki beklentiyi düşük tutmak istiyor
FIA hakemi: Verstappen'in küfür etmesinden rahatsız: "5 yaşındaki torunum duysun istemiyorum"

FIA hakemi: Verstappen'in küfür etmesinden rahatsız: "5 yaşındaki torunum duysun istemiyorum"

F1 Formula 1
FIA hakemi: Verstappen'in küfür etmesinden rahatsız: "5 yaşındaki torunum duysun istemiyorum"
Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

F1 Formula 1
Singapur GP
Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye