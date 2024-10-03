Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı

Oscar Piastri'nin McLaren'a geçişi, Alpine'i sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuruyla gafil avlamasının ardından Formula 1 tarihine kazındı.

Fransız takımı 2023 sezonunda, ayrılan Fernando Alonso'nun yerine Piastri'nin geçeceğini duyurmuştu ancak yaklaşık birkaç saat sonra Oscar Piastri X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak takımla anlaştığını yalanladı.

McLaren, Piastri’yi ayrılan Daniel Ricciardo'nun yerine pilotları olarak açıklayacaktı. Bu sırada Piastri, geleceği hakkında Zak Brown ile temas halindeydi. Alpine’in geleceği konusunda belirsizlik yaşaması, Esteban Ocon ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak kendilerini köşeye sıkıştırmaları ve Fernando Alonso’nun geleceği konusunda karar verememeleri, kapıyı McLaren’a açtı.

Alpine, Piastri ve ekibini McLaren ile görüşmelere başlamadan önce aylarca görmezden gelmiş olsa da AMuS'a konuşan Piastri’ye göre kararını etkileyen çok daha fazla şey vardı.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Oscar Piastri Alpine ve McLaren arasında seçim yaparken dikkat ettiği hususları açıkladı

McLaren sonunda Piastri'yi Sözleşme Tanıma Kurulu ile yapılan bir duruşmanın ardından aldı, ancak Avustralyalı zorlandıkları bir dönemde takıma katılma kararında çok daha fazlasının etkili olduğunu açıkladı.

Piastri, “Karar vermemle sonuçlanan süreç, bir takımın lehine diğerinin aleyhine karar vermekten çok daha karmaşıktı. Bir takım bana netlik sağlayamıyor ya da sorularıma cevap veremiyordu, diğeri ise verebiliyordu.”

“Elbette McLaren'ın geçmişi de beni cezbetti ve başarılı olacak bir takıma katıldığımı hemen hissettim. Ancak bunun bu kadar hızlı gerçekleşeceğini ve şu anda olduğumuz kadar rekabetçi olacağımızı asla hayal edemezdim.”

“18 ay önce McLaren'a katıldığımda neredeyse sonuncuyduk. Şimdi her şeyi tersine çevirdik. Sadece araç geliştiği için değil. Takım da benim gelişmeme yardımcı oldu. On iki ay önce, bu yılki gibi sonuçlar mümkün olmazdı.” dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Oscar Piastri ve McLaren'ın başarıya giden olağanüstü yükselişi

McLaren'ın 2023'ün başında griddeki en kötü takımlardan biriyken, 2024'e altı yarış kala şampiyonluk adayı haline gelmesi dikkat çekici.

Takım, kötü geçen ilk yarışlarının ardından teknik direktör James Key'i görevden almak için erken hamleler yaptı ve teknik kadrosunu yeniden yapılandırdı.

Atamaların kilit ismi, 2023'ün sonlarına doğru takıma katılan ve bu yılki araca doğrudan etkisi olan eski Red Bull mühendisi Rob Marshall oldu.

Piastri bu yıl Lando Norris'e kıyasla zaman zaman temposuz görünse de, Macaristan'da kazandığı galibiyetle ilk kez zafere ulaştı. Norris'in kazanacak hıza sahip olduğu ancak takım emirleri nedeniyle önemli puanlar alamadığı düşünüldüğünde bu zafer pek inandırıcı değildi ancak o zamandan beri Piastri, takım arkadaşının en önemli rakiplerinden biri oldu.

Azerbaycan'da Charles Leclerc'in baskısına rağmen elde ettiği ikna edici galibiyet, Bernie Ecclestone'a göre Piastri'nin gelecek için izlenmesi gereken biri olduğunu kanıtlarken, Alpine'den uzaklaşma kararının kariyeri için verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu da doğruladı.