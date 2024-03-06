Piastri: "McLaren aşağı yukarı beklediğimiz yerde"

McLaren 2023 sezonuna oldukça geride başladıktan sonra sezon içerisinde inanılmaz bir gelişim gösterdi ve son birkaç yarışta düzenli podyum elde etti.

Takım bu sezon şampiyonaya Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde, Mercedes ile kafa kafaya mücadele verebilecek sırada başladı.

Takımın sıralamada tam olarak nerede olduğu sorulduğunda Piastri şunları söyledi: "Bahreyn'in oldukça temsil edici olduğunu düşünüyorum."

"Bence sıralama turlarında yarışa kıyasla biraz daha rekabetçi göründük ki bu çok da sürpriz olmadı. Ama evet, sanırım en hızlı üçüncü ya da dördüncü sırada olmayı bekliyorduk ki bu da gerçekleşti. Önümüzdeki birkaç yarışta bu tablonun biraz değişip değişmeyeceğini göreceğiz, ama bence bu yıla başlamak için kötü bir yer değil."

"Dürüst olmak gerekirse, aracın geldiği noktadan oldukça memnunuz."

"Ele aldığımız şeylerde bir gelişme olduğunu fark ettik. Araçların davranışlarında büyük bir sürpriz olmadığını düşünüyorum, sadece üstesinden gelmek istediğimiz şeyler daha fazla zaman alacak."

Piastri, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'nin kendisi için oldukça güçlü geçtiğini ve öndeki Red Bull'u yakalamak konusunda 'iyimser olduğunu' dile getirdi.

"Bahreyn benim için güçlü bir yarıştı."

"Geçen yıl lastiklerin çok fazla bozulduğu, yol tutuşunun çok fazla olmadığı ve arka lastikleri gerçekten zorladığınız bu tür pistlerde genellikle biraz daha fazla mücadele ettiğimi düşünüyorum. Bahreyn'den Lando ile eşit hızda dönmek beni gerçekten mutlu etti."

"Yani evet, benim için ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı. Tabii ki bunu yapmaya devam etmem gerekiyor. Gittiğim her pistte farklı sınırlamalar olacaktır ama geçen yıldan bu yana ele almak istediğim bir konuda olumlu bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bahreyn'de bazı şeylerden memnunduk, bazı şeylerden ise pek memnun değildik. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek."

"Bence bizim için en önemli şey, diğer tüm takımların da aracı daha verimli hale getirme konusunda kazanımlar elde ediyor olmasıydı. Bence Red Bull, Bahreyn'e baktığımızda bile, verimlilik ve benzeri konularda açık bir şekilde zirvede. Ancak bazı iyileştirmeler yaptığımızı düşünüyorum, sadece sahip olduğumuz tüm farklı yere basma kuvveti seviyelerinde buna bağlı kalıp kalamayacağımızı görmemiz gerekiyor."

"Red Bull ile aramızdaki fark biraz büyüktü ama ekip olarak bu konuda iyimserliğe ve umuda sahibiz."

"Bence aracımızın güçlü ve zayıf yönlerine ve Red Bull'un güçlü yönlerine baktığımızda, umarım burada ve diğer bazı pistlerde biraz daha yakın olabiliriz."