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Formula 1 Emilia Romagna GP

Piastri: "McLaren artık hangi piste giderse gitsin kendisine güvenebilir"

McLaren pilotu Oscar Piastri, McLaren'ın çok büyük bir adım attığını ve artık her pistte güçlü olabileceğini düşünüyor.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, celebrates his second place in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Oscar Piastri, geçen hafta sonu ilk çizgiyi almasına rağmen ceza aldı ve bundan ötürü yarışa beşinci başladı.

Yarışta dördüncü olan Piastri, pazar akşamı şöyle dedi: "Arkadan başlamak bugünün en olumsuz yanıydı."

"Bence tempo gerçekten çok iyiydi ve ilk bölümde güçlüydük ama Carlos'un arkasında takılıp kaldık."

"İkinci stintte ise başlangıçta onu geçmek için çok zorladım ve Leclerc'i yakalamaya çalıştım. Sanırım bu  lastikler zorlanmayı sevmiyor. Bu yüzden biraz geriye düştüm."

"Charles da benzer bir şey yaşamış gibi görünüyordu. Lando'nun arkasına takıldı ve sonra geriye düştü."

"Şahsen kendi yarışımdan oldukça memnundum. Yapabileceğim daha fazla şey olduğunu sanmıyorum."

Aldığı ceza nedeniyle üzgün olup olmadığı sorusuna Piastri, "Her zaman 'eğer‘ler ve ’ama'lar olacaktır."

"Evet, sıralama turlarından sonra bunun oldukça acı verici olacağını biliyordum. Bugün de bunu kesinlikle gördük."

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bence bu haftadan çıkarılacak pek çok olumlu şey var. Takım olarak istediğimiz konuma gelmeye başladık."

"Kişisel olarak da son iki hafta sonunda gerçekten güçlü olduğumu hissediyorum. Miami güçlü bir hafta sonu geçirdik; Burası da güçlüydü ve bence yarıştan alabileceğimiz en iyi sonuç buydu."

"Yani kişisel olarak çok mutluyum. Son iki hafta sonunda iyi bir ivme yakaladığımı hissediyorum, bu da zaten hedeflediğim bir şeydi."

"Bence takım olarak farklı pistlerde, farklı koşullarda, ki bunlar genellikle geçmişte mücadele ettiğimiz koşullar, galibiyet için mücadele edebildiğimizi kanıtlıyoruz."

Yeni güncellemenin nasıl hissettirdiği sorusuna Piastri, "çok farklı hissettirmiyor, sadece daha hızlı."

"Aracı kullanmayı kesinlikle biraz daha keyifli hale getiriyor ama bence araç hızlı olunca sürüşü de iyileşiyor."

"Güçlü ve zayıf yönlerimiz şu anda biraz daha farklı görünüyor. Yüksek hızlı virajlardaki hızımız hızımız eskisi kadar güçlü değil ama düşük bölümlerde eskisinden çok daha güçlüyüz."

"Bunun nedenini büyük ölçüde anlıyoruz. Artık nereye gidersek gidelim kendimize güvenebiliriz." cevabını verdi.

Monako sorulduğunda Piastri, "Bence oraya giderken kesinlikle kendimize güvenebiliriz."

"Red Bull'un hafta sonuna zor bir başlangıç yaptığını düşünüyorum ama üst üste iki hafta sonu eskisi kadar güçlü görünmediler."

"Yani kesinlikle mücadeleyiz. Bence Ferrari ile beraber baskıyı arttırıyoruz."

"McLaren olarak nereye gidersek gidelim kendimize çok güvenebiliriz. Monaco umarım iyi bir hafta sonu olur." cevabını verdi.

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