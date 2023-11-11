Piastri: "MCL60 artık 'güçlü olmayı beklemediğimiz' pistlerde bile çok iyi"

Oscar Piastri, bu yıl McLaren ile Formula 1'e adım attı ve ilk yılında etkileyici bir performans sergiledi.

Gösterdiği bu güçlü performans, McLaren'ın gelişimiyle paralel ilerliyor çünkü İngiliz ekip, bu sezonun ikinci yarısında son yıllardaki en iyi performansını sergiledi.

Speedcafe'e konuşan Piastri, takımın performansını şöyle yorumladı: "Güncellemelerin etkisini görmenin harika olduğunu düşünüyorum."

"Silverstone'da aracıma ilk güncelleme takılır takılmaz sezonun ilk yarısında yaşadığımız sorunlar geçmişte kaldı."

"Daha iyiye doğru bir değişim var, ki aracı geliştirmek adına fabrikada devam eden çalışmaların karşılığını pistte alıyor olmak cesaret verici. Umarım bu eğilim gelecek yıl da devam eder."

"Dediğim gibi gelişim hızı çok sevindirici. MCL60'a uyacağından emin olmadığımız pistlerde bile bu kadar iyi bir tempo sergilememize çok şaşırdık. Bu da ihtiyatlı bir iyimserlik için başka bir neden."

İlk sezonun beklentilerine kıyasla nasıl geçtiği sorusuna Piastri, "Bence her sürücü her zaman daha iyisini yapmak ister."

"Bu şekilde büyüdük, bu yüzden daha iyisini yapmak istediğiniz şeyler oluyor."

"Başından beri çok yoğun bir öğrenme süreci olacağı belliydi, çünkü bu yıl benim için pek çok şey yeniydi; yeni pistler, yeni takım, yeni insanlar... Alışık olduğumdan çok farklı olan pek çok şey vardı."

"Aynı zamanda, Katar'daki sprint yarışını kazanıp, yarışı ikinci bitirmek, Japonya'da Formula 1'deki ilk podyumumu almak, Spa'da Cumartesi günkü sprint yarışını ikinci bitirmek gibi harika anılarım da oldu."

"Podyuma çıkma fırsatını Lewis Hamilton'a karşı kaçırdığım Silverstone'daki yarışı da buna dahil ediyorum."

"Bu yıl kesinlikle çok şey öğrendim.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Bazıları Piastri'nin ilk yılını Lewis Hamilton'ın F1'deki ilk yılına benzetiyor.

Bu konuda Piastri, "Dürüst olmak gerekirse, bunlara pek aldırış etmemeye çalışıyorum."

"Elbette tanınmak ve desteklenmek güzel, ki bunun için çok minnettarım. Sosyal medya üzerinden çok sayıda güzel mesaj almama rağmen, bunları çok fazla okumamaya çalışıyorum."

"Kendi hedeflerimi kendim belirliyorum ve ne zaman iyi ne zaman düşük performans gösterdiğimi biliyorum."

"Dolayısıyla bu hedeflere ulaşmaya çalışıyorum."

"Öte yandan Lewis'in zamanında test konusunda farklı düzenlemeler vardı, sprint yarışları diye bir şey yoktu. Bu nedenle gerçek bir karşılaştırma yapmak imkansız." dedi.