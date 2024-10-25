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Formula 1 Meksika GP

Piastri, Marko'nun açıklamasının ardından Red Bull iddialarını yalanladı

Oscar Piastri, McLaren'da “çok mutlu” olduğunu belirterek Red Bull'la ilgilendiği iddialarını reddetti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

McLaren pilotu Oscar Piastri, Red Bull ile görüşme niyetinin olmadığını belirterek, "Bulunduğum yerde çok mutluyum," dedi.

Piastri uzun zamandır Red Bull'un radarında gelecek için bir seçenek olarak yer alıyordu ve Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yakın zamanda verdiği bir röportajda Piastri'nin menajeri Mark Webber'in, 23 yaşındaki pilotun geleceği hakkında takımla görüşmek istediğini söylemişti.

Ancak McLaren ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Piastri, McLaren'daki ikinci sezonunda kariyerinin ilk iki galibiyetini aldıktan sonra olduğu yerde kalmaktan son derece mutlu olduğunu söylüyor.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, wave to the crowd on the drivers' parade

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, wave to the crowd on the drivers' parade

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Meksika'da, geleceği için Red Bull’u düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Piastri şu yanıtı verdi: “Kesinlikle hayır. Bulunduğum yerden çok memnunum. Önümüzdeki iki yıl boyunca sözleşmem var. Kesinlikle başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum.”

“Formula 1'de Helmut’un yorumları olmadan geçen bir hafta sonu olmaz.”

Bu sezon Macaristan ve Azerbaycan'da kazanan Piastri, Red Bull'un ilgisine çok şaşırmadığını ancak bunu bir saygı işareti olarak gördüğünü söyledi.

Avustralyalı pilot, “Bunun güzel bir iltifat olduğunu söyleyebilirim,”

“Ama yine de bulunduğum yerden çok memnunum ve onların aralarından seçim yapabilecekleri oldukça büyük bir pilot havuzları var.” diye ekledi.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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