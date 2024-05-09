Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

Oscar Piastri, Kevin Magnussen'in sprint yarışındaki tutumunun "tehlikeli bir emsal" oluşturduğu görüşünde.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Miami'deki sprint yarışını bitirdikten sonra konuşan Kevin Magnussen, agresif bir sürüş ortaya koyduğunu kabul etti.

Bunu daha çok Nico Hulkenberg'in puan alabilmesi için yaptığını söyleyen Danimarkalı sürücü, yılın başında da benzer sürüşler çıkarmıştı.

McLaren pilotu Piastri bu tür hareketlerin daha sert şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyor.

Piastri, “Sprint yarışının ardından Kevin'in tüm cezaları hak ettiğini söylediğini duydum."

"Bir pilotun aldığı tüm cezaları kabul etmesi, pistte bilinçli şekilde böyle davrandığını gösteriyor ve herkkes için tehlikeli bir emsal oluşturuyor."

"Ceza alan bir sürücünün yarı yarıya hatalı olduğunu ya da çok fazla ceza aldığını söylemesi bir şeydir,  'Evet, hepsini hak ettim' demesi bambaşka bir şeydir."

"Bu çok tehlikeli bir emsaldir ve daha ağır cezalar verilmesi gerekir." dedi.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Formula 1
Miami GP
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı

WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı

WEC
Spa
WEC Spa: Porsche'yi yenen Ferrari pole pozisyonunu kazandı
MotoGP Fransa GP 2. antrenman: Martin zirvede, kaza yapan Marquez ilk ona giremedi

MotoGP Fransa GP 2. antrenman: Martin zirvede, kaza yapan Marquez ilk ona giremedi

MotoGP
Fransa GP
MotoGP Fransa GP 2. antrenman: Martin zirvede, kaza yapan Marquez ilk ona giremedi

Son Haberler

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor

WRC WRC
Portekiz Rallisi
WRC Portekiz: Rovanpera ve Ogier bir saniye içerisinde, Evans etap notlarında sorun yaşıyor
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Marko: "2026'da Newey muhtemelen rakip bir takımda olacak"
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

F1 Formula 1
Dekker, "Verstappen'in sözleri sanki ağzına konmuş gibiydi"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye