Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

Miami'deki sprint yarışını bitirdikten sonra konuşan Kevin Magnussen, agresif bir sürüş ortaya koyduğunu kabul etti.

Bunu daha çok Nico Hulkenberg'in puan alabilmesi için yaptığını söyleyen Danimarkalı sürücü, yılın başında da benzer sürüşler çıkarmıştı.

McLaren pilotu Piastri bu tür hareketlerin daha sert şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyor.

Piastri, “Sprint yarışının ardından Kevin'in tüm cezaları hak ettiğini söylediğini duydum."

"Bir pilotun aldığı tüm cezaları kabul etmesi, pistte bilinçli şekilde böyle davrandığını gösteriyor ve herkkes için tehlikeli bir emsal oluşturuyor."

"Ceza alan bir sürücünün yarı yarıya hatalı olduğunu ya da çok fazla ceza aldığını söylemesi bir şeydir, 'Evet, hepsini hak ettim' demesi bambaşka bir şeydir."

"Bu çok tehlikeli bir emsaldir ve daha ağır cezalar verilmesi gerekir." dedi.