Piastri, Macaristan GP'yi kırık kaburgayla kazandığını açıkladı!

Piastri, yaz tatilini kutlamak için Instagram hesabında bir gönderi paylaştı ve birkaç haftadır bir sakatlıkla mücadele ettiğini açıkladı.

Sezonun açılış aşamasından bir dizi fotoğrafla birlikte Piastri, gönderisine şu notu düştü: "Sezonun ilk kısmı tamamlandı. İlk GP zaferi. İlk kırık kemik. Kaburga, tatilin tadını çıkarıyor."

McLaren sürücüsü, altıncı kaburgasında bir kırık olduğunu gösteren bir ultrason görüntüsü paylaştı. Ultrasonun üzerindeki tarih "8 Temmuz 2024" olarak görülüyor ve bu tarih ultrasonun Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinin ardından Pazartesi günü çekildiğini gösteriyor.

Piastri, sakatlığı nasıl yaşadığına dair daha fazla ayrıntı vermese de, ultrasonun çekildiği tarih, Silverstone'dan iki hafta sonra gerçekleşen Macaristan Grand Prix'sini kazandığında hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu gösteriyor.

McLaren sürücüsü, yarışın başında takım arkadaşı Lando Norris'ten liderliği almıştı ve son pit stoplar sırasında McLaren'ın Norris'e avantajlı bir erken pit stop yaptırarak öne geçmesine neden olmasının ardından takım emirleriyle liderliği geri almıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, ilk viraja üç açıktan giriyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Piastri, 23 yaş ve 3 aylıkken zafer elde ederek tarihin sekizinci en genç grand prix kazananı oldu. Bu sezon dört kez podyuma çıktı ve yaz tatiline girerken sürücüler şampiyonasında dördüncü sırada yer alıyor.

Bir diğer Avustralyalı olan Daniel Ricciardo, geçen yıl Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si antrenmanında yaptığı kaza sonucu elinde bir kemik kırığı yaşadıktan sonra birkaç yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Beş yarış boyunca yedek sürücü Liam Lawson tarafından yerine geçildi ve ardından Circuit of the Americas'ta gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kokpite geri döndü.