Piastri, Macaristan GP'de taban hasarı yüzünden geride kalmış
McLaren, araçta yaptığı incelemeler sonrası Oscar Piastri'nin tabanında kırık buldu.
Oscar Piastri, harika bir start almasının ardından Macaristan GP'de ikinciliğe kadar çıkmıştı fakat ilk pit stopların ardından Lando Norris kendisini geride bıraktı.
Piastri sonrasında yavaş yavaş tempo kaybı yaşadı ve takım arkadaşıyla aynı turları çıkaramadığı açıkça görülebiliyordu.
Yarışı beşinci tamamlayan Piastri, yarıştan sonra Norris'in temposunda olmadığını ve lastik aşınması nedeniyle epey vakit kaybettiğini söylüyordu.
Fakat McLaren patronu Andrea Stella, durumun göründüğü gibi olmadığını söyledi.
Yapılan incelemelere göre Piastri'nin aracı, henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü hasar aldı ve bu da tabanın yere basma gücü seviyesini olumsuz etkiledi.
Bu konu hakkında konuşan Stella, şöyle dedi: "Oscar aracın hasar gördüğünü bilmiyordu."
"Aracın arka tarafındaki yere basma gücü kaybı ve lastik aşınmasının artması nedeniyle tur başına birkaç ondalık kaybetti."
"Norris'in ve arkasındaki diğer isimlerin hızına ayak uyduramadı."
"Hasar, kerbe çıktığında ya da Perez'le savaşırken pist dışına taştığında ya da belki de her ikisinde birden meydana gelmiş olabilir."
"Henüz bu konudaki analiz tamamlanmadı."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
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