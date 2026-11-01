Formula 1 Meksika GP
Piastri, Lindblad ile yaşadığı teması anlattı: "Pozisyonu geri vermeye çalışıyordum”
Meksika GP'sinde Arvid Lindblad temas yaşadıktan sonra aracının tabanında hasar oluştuğunu söyleyen Piastri, pist düzenini eleştirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 23:55
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Meksika Grand Prix'sine gerilerden başlayıp ilk turlarda tırmanışa geçen Oscar Piastri, yarışın ilerleyen bölümünde Arvid Lindblad ile yaşadığı temas ve aldığı ağır hasara rağmen yarışı tamamlamayı başardı.
İlk virajdaki anları değerlendiren Avustralyalı pilot, Lindblad'ın geç frenajı karşısında kazadan kaçınmak için pist dışına çıkmak zorunda kaldığını ve pozisyonu vermeye çalışırken tekerleklerin birbirine takıldığını belirtti.
Oscar Piastri, yarışın ardından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: "İlk startımız oldukça iyiydi ancak kırmızı bayrak sonrası yeniden başlama anı pek de iyi geçmedi. Yine de makul bir mücadele oldu diyebilirim.”
“Arvid ile bir temas yaşadık. Aslında virajı içeriden dönmeye çalıştım fakat çok erken fren yaptı.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
“Çarpmamak için kaçınmak ve dışarı açılmak zorunda kaldım. Oradan hamleme devam ettim ama beni dışarı itti. O noktada geçişi tamamlayamayacağımı anladım ve geri çekilmeye çalıştım fakat beni o kadar sola itti ki gidecek başka yerim kalmadı.”
“Tekerleklerimiz birbirine kilitlendi ve sonuç kaçınılmaz oldu. Aslında temas ettiğimiz sırada ikimiz de düz gidiyorduk, yani burnumu sokmamam gereken 2. viraja zorla girmiş değildim.”
“Pozisyonu zaten geri vermeye çalışıyordum ve pist dışındaydım, bundan daha fazlasını yapamazdım.”
“Yarışın kalan kısmında ne kadar hasar aldığımızı öğrenmeye çalıştım. Araçtan inip baktığımda hasarın ne kadar ciddi olduğunu gördüm, zaten yarış mühendisim Tom’un ses tonundan da bunu hissetmiştim.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Neyse ki son turlarda tutunmaya yetecek kadar tempomuz vardı ancak son 10 turun hiç de kolay geçmediğini söyleyebilirim.”
“İlk viraj kombinasyonu sürüş açısından hiç de keyifli değil. Önümüzdeki yıl için değiştirmeyi planlıyorlar ki bu çok iyi bir karar. Herkesin 1. virajı kesip neredeyse hiç zaman kaybetmeden yola devam etmesine açık bir kapı bırakıyor.”
“Hakemlerin bu yıl daha sert bir tutum sergilemesi olumluydu ama kesinlikle yeniden değerlendirilmesi gerekiyordu.”
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- Motorsport.com Ekibi
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