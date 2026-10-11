Formula 1 Singapur GP
Piastri: "Lewis’i yakalamak zordu"
Singapur GP'sini beşinci sırada tamamlayan Oscar Piastri, yarışın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 11 Eki 2026 16:10
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
McLaren pilotu Oscar Piastri, Singapur mücadelesinde Lewis Hamilton ile yaşadığı rekabeti ve ilk virajdaki durumu değerlendirdi. Yarış içinde yaşadığı lastik sorununa rağmen yarışı Hamilton'ın önünde tamamlayan Avustralyalı pilot, seans sonrasında basının sorularını yanıtladı.
Yarış stratejisi ve performansları hakkında konuşan Piastri şu ifadeleri kullandı: "Sanırım yapabileceğimizin en iyisi buydu, daha fazlasını yapacak tempomuz yoktu.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
“Burası pist üstü pozisyonunun son derece kritik olduğu bir yer. Şahsen iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.”
“Lewis’i yakalamak zordu. Ayrıca önünüzdeki araca yaklaştığınızda lastikleri aşırı ısıtmak çok kolay oluyor ve bir anda onların temposuna takılıp kalabiliyorsunuz.”
“Ancak ona yaklaşırken sahip olduğum tempo farkı göz önüne alındığında, geçemeseydim kendime çok kızardım. Biraz heyecan yaşandı ve bu iyiydi, aksi takdirde oldukça heyecansız bir yarış olacaktı."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
2026 araçlarının ve yeni lastiklerin Singapur'daki fiziksel etkilerine değinen genç pilot sözlerini şöyle tamamladı: "Singapur fiziksel olarak her zaman zordur. Bu yılın araçları ve lastikleriyle yarışların çoğu pek çok açıdan çok daha fazla tam gaz geçiyor.”
“Kişisel olarak benim de şimdiye kadar geçirdiğim en çok tam gaz gittiğimiz Singapur yarışıydı, bu yüzden oldukça zorlayıcıydı."
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- Motorsport.com Ekibi
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