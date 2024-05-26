Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, ilk turda arkasındaki Ferrari pilotu Carlos Sainz ile ufak bir mücadele yaşamış olsa da pozisyonunu korumayı başardı.

O noktadan sonra Piastri, kalan turları ikinci sırada tamamladı ve podyumun ikinci basamağına yerleşti.

Piastri, "Zorlu bir yarıştı. Başlangıçtaki tempo inanılmaz derecede yavaştı."

"Tünelden önce atak yapma teşebbüsünde bulundum ama o boşluğa sığacak kadar küçük bir aracım yoktu!"

"Ekibe teşekkürler. Her yönüyle harika bir hafta sonu oldu."

"Son birkaç haftadır güçlüydüm ama bunu gösterecek bir sonuca sahip değildim. Podyuma çıkmak güzel."

"Açıkçası ikincilikten memnunum, bu takım için iyi bir sonuç. Gerçekten çok mutluyum."

"Charles tüm hafta sonu harikaydı, ilk turdan itibaren çok hızlıydılar." dedi.