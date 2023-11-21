Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Woking merkezli takım için hayal kırıklığı yaratan sıralama turlarının ardından Avustralyalı pilot yarışa 18. sırada başladı. İlk virajdaki kargaşadan iyi sıyrıldı ve yükseliş sergiledi. Hatta bir süreliğine üçüncü sırada yer aldı.

Ancak Lewis Hamilton ile yaşadığı çarpışması pit yapmasını tetikledi ve sert hamurla iki stint attıktan sonra geç pit stop ile orta hamura geçmesine neden oldu.

Bu olay kendisini sıralamada arka sıralara düşürdü. Ancak attığı en hızlı turla ekstra puanı alırken bu sırada 10. sıraya kadar yükseldi.

Motorsport.com’un farklı bir strateji ile daha fazlasını yapıp yapamayacağı sorusuna olumlu yanıt verdi.

Piastri, “Evet, sanırım öyle. Bence güvenlik aracının zamanlaması, başlangıçta orta hamur kullananlar için oldukça mükemmeldi.”

“Ocon’a bakın, onun için mükemmel çalıştı. Gerçekten iki farklı hamur kullanma kuralının olmamasını diliyordum. Çünkü sonuna kadar sertlerle gidecektim. Bence 4.’lük için yeterli hızımız vardı. Bu yüzden bu utanç verici.”

“Ancak otomobilin hızı bizim gerçekten sürpriz oldu. Bence sıralama seansı hızımızı yansıtmıyordu ama yarışta beklediğimizden daha iyiydi. Bu yüzden farkın nelerden kaynaklandığını anlamamız gerekiyor.”

“Pek çok takım sıralamalardan farklı görünüyordu. Williams’ın bugün hızlı olabileceğini düşünüyorduk ama olamadılar. İncelenmesi gereken birkaç şey var ama 10. sıradan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Piastri, lastik patlatmasıyla sonuçlanan, Hamilton ile olan çarpışmasından kaçınmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Piastri, “Bu biraz garip bir durumdu. İkimizde viraja çok fazla odaklanmamıştık, son dakikada ikimizde viraja odaklandık.”

“Ama daha sonrasında orada temas yaşadık. Bu yüzden lastiğim patladı. Dürüst olmak gerekirse yarışımıza çok zarar verdiğini düşünüyorum.”

“O noktadan sonra tek pit stop’un işe yarayıp yaramayacağını görmek ilginç olurdu ama bunu bilmek her zaman zordur.”

“Bizde Pierre gibi kolay hedef olurduk. Yarışta pek çok kişi için pek çok şey ters gitti. Sanırım ben de aynı durumdayım.” dedi.

Piastri, yarışını özetlerken sözlerini şu şekilde noktaladı: “Herkes için zor bir hafta sonu oldu. Bu yüzden kesinlikle performans ve tempo açısından yarışın gidişatından çok çok daha mutluyum.”

“Elbette sonuçlar açısından umduğumuz gibi olmadı. Ama sıralamaları göz önünde bulundurduğumuzda iki puan almak dünyanın sonu değil. Bence en olumlu şey otomobilin temposuydu.”