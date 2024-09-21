Piastri: "Lando'ya yardım edememekten çok kendime üzüldüm"

McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarında lastik yönetimi sorunları nedeniyle pole pozisyonu için mücadele edemediğini ve bu durumun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.



Takım arkadaşı Lando Norris'e yardım edememesinin de üzücü olduğunu belirten Piastri, esas hayal kırıklığını kendi performansından yaşadığını ifade etti.

"Sıralama turları zordu. Q2’de rahattım ama Q3’te işler yolunda gitmedi."



"Pole pozisyonu mücadelesinde olabilirdim ama ufak bir hata tüm turumu mahvetti."



"Lando'ya yardım edememem üzücü ama kendi performansımdan dolayı daha fazla hayal kırıklığı yaşıyorum."