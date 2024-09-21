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Formula 1 Singapur GP

Piastri: "Lando'ya yardım edememekten çok kendime üzüldüm"

Oscar Piastri, kendi performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, F1 Digital sunucusu Ariana Bravo ile Fan Zone'daki sahnede röportaj yaptı

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, F1 Digital sunucusu Ariana Bravo ile Fan Zone'daki sahnede röportaj yaptı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu Oscar Piastri, sıralama turlarında lastik yönetimi sorunları nedeniyle pole pozisyonu için mücadele edemediğini ve bu durumun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Takım arkadaşı Lando Norris'e yardım edememesinin de üzücü olduğunu belirten Piastri, esas hayal kırıklığını kendi performansından yaşadığını ifade etti.

"Sıralama turları zordu. Q2’de rahattım ama Q3’te işler yolunda gitmedi."

"Pole pozisyonu mücadelesinde olabilirdim ama ufak bir hata tüm turumu mahvetti."

"Lando'ya yardım edememem üzücü ama kendi performansımdan dolayı daha fazla hayal kırıklığı yaşıyorum."

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